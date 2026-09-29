平行眉子さんの漫画「10円を渡して、後から気づいたこと。」が、インスタグラムで約4000の「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

プールのコインロッカーで見知らぬ少女から、「100円玉を10円玉に両替してほしい」と頼まれた女性。そのロッカーは使用に10円が必要でした。「返さなくていいよ」と10円を渡した女性でしたが、その後…という内容で、読者からは「優しい！」「両方が幸せになってる」「2人ともすてき」などの声が上がっています。

少女の行動から感じた温かさ

平行眉子さんは、インスタグラムで漫画を発表しています。平行眉子さんに作品について話を聞きました。

Q.漫画を描き始めたのはいつごろからでしょうか。

平行眉子さん「小学生の頃に、友達と一緒に漫画を描いたのが最初です。元々絵を描くのが好きでしたが、自分の時間が取れるようになった2025年から、デジタルでのイラスト練習とインスタグラム投稿を開始しました。その後、2026年4月ごろから本格的にエッセー漫画を描き始め、現在に至ります」

Q.インスタグラムに投稿しようと思ったきっかけはありますか。

平行眉子さん「自分の気持ちを言葉にすることがあまり得意ではなく、日常の中で感じたことを、大好きな絵を通してなら自分なりに表現できるかもしれないと思ったのがきっかけです。また、30代になって感じるようになった『足るを知る』ような日常の小さな幸せも、漫画にして残してみたいと思うようになりました。

読んでくださった方から『分かります』と言っていただけることで、『自分だけじゃなかったんだ』と思えることも増えました。大好きな絵を描くことも、日々の楽しみの一つになっています」

Q.漫画を描くうえで、意識していることはありますか。

平行眉子さん「家事や子育てを優先しながら、限られた時間で継続できるよう、完璧を求めすぎず70％くらいの完成度を目標にしています。自分の体験をそのまま描くのではなく、読んだ方が自分のこととして重ねられる部分があるかどうか、特に人間関係などを描くときは、誰かを悪者にせず、一度自分の中でかみ砕いて、角を丸くしてから漫画にすることを大切にしています」

Q.このエピソードを漫画にしようと思った理由を教えてください。

平行眉子さん「10円を渡した子がわざわざ返しに来てくれたことで、『ちゃんとプールを楽しめたのかな』と少し罪悪感が残りました。もしかしたら、『返さなきゃ』と気を遣わせてしまい、プールにいる間も気にしていたのではないかと思ったんです。もちろん実際に女の子がどう感じていたかは分かりませんが、自分の中に残ったモヤモヤを、漫画にすることで整理したいと思ったのがきっかけです」

Q.何歳くらいの子だったのでしょうか。

平行眉子さん「中学生くらいの女の子でした」

Q.10円を返した後、この子の様子はどうでしたか。

平行眉子さん「プールの出口で10円を返してくれた後は、笑顔で母親が待つ車の方へ走って戻っていきました。その様子を見て、私も少しホッとしました」

Q.この作品にどのようなコメントが寄せられましたか。

平行眉子さん「『しっかりした女の子ですね』『とてもいい子ですね』といったコメントを多くいただきました。中でも、『困っているときに手を差し伸べてもらえたことがうれしくて、感謝の気持ちも込めて10円を返したかったのかもしれない』というコメントが印象に残っています。また、『その子はご家庭で、お金のやりとりについて大切に教えてもらっていたのかもしれない』というコメントもありました。

私自身は『返さなきゃと気を遣わせてしまったのでは』と考えていたので、どれも自分にはなかった視点でした。コメントをいただき、改めて出来事を振り返ってみると、また違った見え方がして、すごく温かい気持ちになりました」