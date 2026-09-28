Aぇ! groupら主演実写映画『おそ松さん』Blu-ray＆DVD発売決定 記念コメント映像も公開
Aぇ! groupと草間リチャード敬太、Howzitの西村拓哉が主演
Aぇ! groupの末澤誠也、正門良規、佐野晶哉、小島健と草間リチャード敬太、Howzitの西村拓哉が主演する実写映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』のBlu-ray＆DVDが、12月23日に発売されることが発表された。あわせて、Aぇ! groupと西村による発売決定記念コメント動画が公開された。
【動画】Aぇ! group&西村拓哉より発売決定記念コメント到着！
超豪華コンプリートBOXには、初回封入特典としてブックレット、トレーディングカード12枚セットに加え、新規映像を含む、撮影の裏側に密着したわちゃわちゃ感あふれるメイキング＆オフショット映像、舞台あいさつ映像、Aぇ! group×Howzit西村によるビジュアルコメンタリー、オリジナルサウンドトラックCDなど豪華特典が満載となっている。
さらにメーカー特典「ヘソクリミニ封筒入り スマホサイズステッカーセット」のデザインも公開。きょう28日より予約も開始となった。
発売決定記念コメント動画は、映画の内容さながらに、和気あいあいとした雰囲気が垣間見える新規撮り下ろしコメント映像となっている。
■映画「おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?」 超豪華コンプリートBOX
▼映画「おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?」 超豪華コンプリートBOX［Blu-ray］
形態：Blu-ray Disc4枚組+CD
価格：1万3200円(税込)
▼映画「おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?」 超豪華コンプリートBOX［DVD］
形態：DVD4枚組+CD
価格：1万1000円(税込)
【収録内容】 ※Blu-ray、DVD共通
DISC1：本編（104分）
DISC2：特典映像（メイキング／オフショット映像等）
DISC3：特典映像（舞台挨拶映像等）
DISC4：特典映像（ビジュアルコメンタリー）
＋CD（サウンドトラック）
＜特典映像＞
DISC2：
・メイキング＆オフショット映像
・「恋はおさかnight」劇中パフォーマンスFull ver.
・「ネコとディスコとサカナ」劇中パフォーマンスFull ver.
・「ウロコを剥がさないで♡2026」劇中パフォーマンスFull ver.
DISC3：
・完シェー報告会（2026年5月21日）
・世界最速プレミア試写会 in OSAKA（2026年5月25日）
・初日舞台挨拶（2026年6月12日）
・公開御礼“6”劇場舞台挨拶行脚（2026年6月13日）
・大ヒット御礼舞台挨拶（2026年6月23日）
DISC4：Aぇ! group×西村拓哉による本編ビジュアルコメンタリー
CD：映画「おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?」オリジナルサウンドトラック
【初回仕様】三方背ケース、デジパック仕様
【初回封入特典】ブックレット、トレーディングカード12枚セット
※初回終了後は仕様が変更になる。
【メーカー特典】ヘソクリミニ封筒入り スマホサイズステッカーセット
※超豪華コンプリートBOXのみ対象
※一部店舗は対象外となる場合あり。詳細は各店舗へ確認。
※特典は無くなり次第終了。
映画「おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?」 DVD通常版
形態：本編DISC（DVD）
価格：4180円(税込)
【収録内容】本編（104分）
Aぇ! groupの末澤誠也、正門良規、佐野晶哉、小島健と草間リチャード敬太、Howzitの西村拓哉が主演する実写映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』のBlu-ray＆DVDが、12月23日に発売されることが発表された。あわせて、Aぇ! groupと西村による発売決定記念コメント動画が公開された。
超豪華コンプリートBOXには、初回封入特典としてブックレット、トレーディングカード12枚セットに加え、新規映像を含む、撮影の裏側に密着したわちゃわちゃ感あふれるメイキング＆オフショット映像、舞台あいさつ映像、Aぇ! group×Howzit西村によるビジュアルコメンタリー、オリジナルサウンドトラックCDなど豪華特典が満載となっている。
さらにメーカー特典「ヘソクリミニ封筒入り スマホサイズステッカーセット」のデザインも公開。きょう28日より予約も開始となった。
発売決定記念コメント動画は、映画の内容さながらに、和気あいあいとした雰囲気が垣間見える新規撮り下ろしコメント映像となっている。
■映画「おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?」 超豪華コンプリートBOX
▼映画「おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?」 超豪華コンプリートBOX［Blu-ray］
形態：Blu-ray Disc4枚組+CD
価格：1万3200円(税込)
▼映画「おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?」 超豪華コンプリートBOX［DVD］
形態：DVD4枚組+CD
価格：1万1000円(税込)
【収録内容】 ※Blu-ray、DVD共通
DISC1：本編（104分）
DISC2：特典映像（メイキング／オフショット映像等）
DISC3：特典映像（舞台挨拶映像等）
DISC4：特典映像（ビジュアルコメンタリー）
＋CD（サウンドトラック）
＜特典映像＞
DISC2：
・メイキング＆オフショット映像
・「恋はおさかnight」劇中パフォーマンスFull ver.
・「ネコとディスコとサカナ」劇中パフォーマンスFull ver.
・「ウロコを剥がさないで♡2026」劇中パフォーマンスFull ver.
DISC3：
・完シェー報告会（2026年5月21日）
・世界最速プレミア試写会 in OSAKA（2026年5月25日）
・初日舞台挨拶（2026年6月12日）
・公開御礼“6”劇場舞台挨拶行脚（2026年6月13日）
・大ヒット御礼舞台挨拶（2026年6月23日）
DISC4：Aぇ! group×西村拓哉による本編ビジュアルコメンタリー
CD：映画「おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?」オリジナルサウンドトラック
【初回仕様】三方背ケース、デジパック仕様
【初回封入特典】ブックレット、トレーディングカード12枚セット
※初回終了後は仕様が変更になる。
【メーカー特典】ヘソクリミニ封筒入り スマホサイズステッカーセット
※超豪華コンプリートBOXのみ対象
※一部店舗は対象外となる場合あり。詳細は各店舗へ確認。
※特典は無くなり次第終了。
映画「おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?」 DVD通常版
形態：本編DISC（DVD）
価格：4180円(税込)
【収録内容】本編（104分）