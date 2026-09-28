今季リーグ戦21ゴール目をマークしたメッシ。（C）Getty Images

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　圧巻の一撃だ。

　現地９月27日に開催されたメジャーリーグサッカー（MLS）の第28節で、リオネル・メッシを擁するインテル・マイアミがコロンバス・クルーと対戦。１－２で敗れた。

　チームは敗れたものの、この試合でメッシが圧巻のゴールを決める。１点ビハインドで迎えた33分、右サイドの深い位置で得たFKのキッカーを務めると、自慢の左足を振り抜き、美しい弧を描いた一撃をゴール左上に決めてみせた。
 
　39歳レジェンドが決めた超絶FK弾をMLSは公式Xで、「ワオ！メッシがほぼ不可能な角度から」と紹介。またSNS上ではファンから「また神が神業を」「化け物すぎて声が出ない」「AIで作ったゴールかと思ったぜ」「衰え知らず」「弾道がゲームすぎる」「衰えるどころか精度が増してる」といった声があがっている。

　メッシはこれで今季リーグ戦21ゴール目となった。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】メッシの超絶FK弾！今季21ゴール目

 