「ほぼ不可能な角度から」「AIで作ったゴールかと思った」圧巻の一撃が炸裂！ 39歳メッシの衝撃FK弾に驚嘆の声「弾道がゲームすぎる」「衰えるどころか精度が増してる」
圧巻の一撃だ。
現地９月27日に開催されたメジャーリーグサッカー（MLS）の第28節で、リオネル・メッシを擁するインテル・マイアミがコロンバス・クルーと対戦。１－２で敗れた。
チームは敗れたものの、この試合でメッシが圧巻のゴールを決める。１点ビハインドで迎えた33分、右サイドの深い位置で得たFKのキッカーを務めると、自慢の左足を振り抜き、美しい弧を描いた一撃をゴール左上に決めてみせた。
39歳レジェンドが決めた超絶FK弾をMLSは公式Xで、「ワオ！メッシがほぼ不可能な角度から」と紹介。またSNS上ではファンから「また神が神業を」「化け物すぎて声が出ない」「AIで作ったゴールかと思ったぜ」「衰え知らず」「弾道がゲームすぎる」「衰えるどころか精度が増してる」といった声があがっている。
メッシはこれで今季リーグ戦21ゴール目となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】メッシの超絶FK弾！今季21ゴール目
現地９月27日に開催されたメジャーリーグサッカー（MLS）の第28節で、リオネル・メッシを擁するインテル・マイアミがコロンバス・クルーと対戦。１－２で敗れた。
チームは敗れたものの、この試合でメッシが圧巻のゴールを決める。１点ビハインドで迎えた33分、右サイドの深い位置で得たFKのキッカーを務めると、自慢の左足を振り抜き、美しい弧を描いた一撃をゴール左上に決めてみせた。
39歳レジェンドが決めた超絶FK弾をMLSは公式Xで、「ワオ！メッシがほぼ不可能な角度から」と紹介。またSNS上ではファンから「また神が神業を」「化け物すぎて声が出ない」「AIで作ったゴールかと思ったぜ」「衰え知らず」「弾道がゲームすぎる」「衰えるどころか精度が増してる」といった声があがっている。
メッシはこれで今季リーグ戦21ゴール目となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】メッシの超絶FK弾！今季21ゴール目