プロボクシングの元世界王者の具志堅用高氏（71）が、2026年9月27日にユーチューブを更新し、同日にトヨタアリーナ東京で行われたWBC世界バンタム級タイトルマッチについて、「天心が2ポイント勝っていた」と指摘した。

「4回終了時のフルマーク（40－36）はないんじゃないか」

試合は、王者・井上拓真（大橋、30）が、同級1位・那須川天心（帝拳、28）を3－0の判定で破り、王座防衛に成功。25年11月の初戦に続き、井上が那須川に2連勝した。

立ち上がりは、両者ともに慎重な姿勢を見せた。互いにスピードのあるジャブ、ストレートを放ち、ポイントを取りに行った。

4回終了時の公開採点は、40－36、39－37、38－38で井上が優勢だった。ポイントで劣勢の那須川は、7回に左ストレートでダウンを奪った。これで流れを引き寄せたかったが、詰め切れず、8回終了時の公開採点は、2人が77－74で井上を支持。残り1人が、76－75で那須川を支持した。

試合は判定までもつれ、3人のジャッジがそれぞれ、114－113、116－111、116－111で井上を支持した。

この日の那須川のパフォーマンスを高く評価する具志堅氏は、「天心は試合で勝って、採点で負けたという感じがする」と切り出し、こう分析した。

「4回終了時のフルマーク（40－36）はないんじゃないか。（那須川は）5ラウンド以降の戦いぶりが良かった。全体で見たら、7回に攻撃（ダウンを奪った）した後、なぜ最後まで行かなかったのか。そこが、キックボクシングとボクシングの経験が出た。ボクシング経験者は、そこで勝負を決める。相手の顔を見て一気に攻める」

「井上はダウンしても冷静に戦った」

そして、採点に関して言及し、「3人のジャッジの採点がどうかな？我々の採点と、素人が見た採点がどうなっているか。それが分からない。天心がかわいそうだと感じた。私は、天心が2ポイント勝っていた」と主張した。

25年11月の初戦は、WBC世界バンタム級王座決定戦として行われ、井上が3－0の判定勝利を収め、王座を獲得。那須川はプロ初黒星を喫した。その後、那須川はWBC世界バンタム級挑戦者決定戦を制して、井上への挑戦権を獲得するも、第2戦も判定で敗れた。

具志堅氏は、自身の現役時代の経験を踏まえ、今回のタイトル戦を次のように振り返った。

「（井上は）ダウンしても冷静に戦った。（那須川が）打ってこなかったから（冷静に）できた。一気に攻められたら分からなかった。天心が休んだからラッキーだった。戦いぶり、テクニックに関しては、井上はボクシングを長くやっているから強い。長いラウンドを戦った経験もある。天心は、まだまだボクシングの経験がね」

スポーツ紙の報道によると、那須川は試合後、採点に関して「わかんないことだらけ。どうしたらポイント取れるかも分かんないし」などと語ったという。