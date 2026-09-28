「マックカフェで初めてロールケーキ頼んだら、厨房から『俺やったことない…』って聞こえてきて、ショーケースからケーキ取るだけやろと思ったら結構ハードル高いタスクだった（笑）」



【写真】店員さんの初挑戦？ 15万いいね集めた一皿

そんなコメントが添えられた1枚の写真がXで話題です。投稿したのは、「アピロスでざいん」代表として、デザイナー・イラストレーター・YouTuberとして活動するアピロスつばさ（@apiapi1989）さん。



「McCafé（マックカフェ）」は、マクドナルドが展開するカフェブランド。全国2,500店舗以上でMcCafé商品を展開しており、一部店舗ではロールケーキやマカロンなどのスイーツも販売しています。



写真には、ロールケーキと、キャラメルソースで「Thank you」と描かれたプレートが。投稿は970万回以上表示され、15万件超のいいねを集めました。



リプライには、



「よう頑張った」

「こんなことしてくれるんやあ」

「初手でこれなら才能あるのでは！？」

「バイトも大変だな。客としては嬉しい」

「初めての挑戦で頑張った店員さんに拍手を」

「厨房の人、頑張ってそうで応援したくなる」

「初めてでこれなら才能あるある。バランスよくかけてるのがすごい」



など、サービス現場でのリアルな一コマとして大きな反響を呼びました。



また、「大昔ですが似顔絵を描いていただけました」「猫ちゃん書いてくれました！」「マカロンひとつにこんなにしてくれました」など、それぞれが受け取った力作を写真付きで紹介する声も相次いでいます。



初めてのロールケーキ注文、思いがけない一皿に驚き

アピロスつばささんによると、今回訪れたマクドナルドの店舗は、夜によく利用しているそうです。



「学生の店員さんが多く、活気がある店舗という印象です」



この日、アピロスつばささんは、モバイルオーダーで初めてマックカフェのメニューを注文。その直後、「これやったことない……」という店員さんの声を耳にしたといいます。



「ロールケーキとアイスコーヒーを注文したのですが、スイーツの配膳が初めてなのかな？ 何かふだんのオペレーションとは違うのかもしれないな？ と思いましたが、とくに気にすることなく待ちました」



そして、プレートを受け取ったアピロスつばささんはびっくり。



「え！ マックでこんなサービスしてくれるんだ！！ と良い意味で驚きましたね。このようなサービスは、ちょっと価格帯の上がるお店のサービスというイメージをもっていました。マックカフェがそうした格式を目指した業態なのかな？ と初めて意識しました。いい意味で感動しましたね」



投稿が大きな反響を呼んだことについても、とても驚いたというアピロスつばささん。とくに、「私はこんなプレートでした！」と、さまざまな写真が寄せられたことが印象深かったそうです。



「まるで手元にプレートコレクションが集まったような感じがしてうれしかったですね（笑）。また、マックカフェという業態そのものを知らない人も多かったので、少しでも知っていただく機会になって、お役に立てていたらとも思います」



「これを描いてくれた店員さんにお礼を伝えたい気持ちです」とアピロスつばささん。ひと手間に込められた気遣いは、甘いデザートとともに、長く記憶に残りそうです。



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）