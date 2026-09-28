40歳・年収480万円の男性との結婚を母に反対されています。理由は「40歳でその年収は低すぎる」から。男性40歳・年収480万円は、一般的に見て低いほうなのでしょうか？
40歳男性の年収と同年代との比較
国税庁の「令和6年分 民間給与実態統計調査」によると、1年を通じて勤務した男性の平均給与は587万円です。年齢別に見ると、40～44歳男性の平均給与は630万円となっています。
そのため、40歳男性で年収480万円の場合、40～44歳男性の平均と比べて150万円ほど低い計算になります。この数字だけを見ると、「同年代男性の平均より低い」という母親の指摘には、一定の根拠があるといえるでしょう。
ただし、平均年収だけで個人の収入を判断する際には注意が必要です。平均値は、年収が高い人の影響を受けて押し上げられることがあります。そのため、年収480万円だからといって、すぐに「極端に収入が低い」と判断するのは適切ではありません。
また、給与は勤務先の業種や企業規模、雇用形態、勤続年数などによっても差が出ます。同じ40歳でも働く環境によって収入は異なるため、平均額だけで判断せず、さまざまな条件を踏まえて見ることが大切です。
男性の年収480万円は給与分布上のどのあたりか
年収480万円という金額を別の角度から見ると、必ずしも珍しい収入とはいえません。国税庁の同調査によると、男性給与所得者で最も多い給与階級は「400万円超500万円以下」で、493万人、男性全体の16.9％を占めています。
年収480万円もこの給与階級に含まれるため、男性給与所得者のなかでは比較的人数の多い層に位置します。
また、男女を合わせた給与所得者全体の平均給与は478万円となっています。年収480万円との差はわずか2万円です。男性の給与分布では「400万円超500万円以下」が最も多いことも踏まえると、年収480万円は給与所得者全体のなかで特に珍しい金額ではないことが分かります。
前の見出しで見たように、40歳男性の平均給与と比べれば低いものの、比較する対象を広げると印象は異なります。年収の高低を判断する際は、一つの平均額だけではなく、年齢や給与分布など複数のデータを見ることが大切です。
結婚後の生活を左右する年収以外の要素
結婚後の生活にどれほど余裕があるかは、年収480万円という数字だけでは判断できません。実際の家計は、住居費やローンの有無、貯蓄額などによって大きく変わるためです。
例えば、同じ年収480万円でも、家賃が高い地域で暮らす場合と、住居費を抑えられる場合では、毎月手元に残る金額に差が出ます。
また、住宅ローンや奨学金、自動車ローンなどの返済があれば、その分だけ自由に使える金額は少なくなります。
一方で、十分な貯蓄があり、大きな借り入れもなく、今後も安定した収入を見込めるのであれば、現在の年収だけでは分からない安心材料もあります。つまり、結婚生活の経済面を考える際は、収入だけでなく、支出や資産、負債まで含めて見ることが重要です。
そのため、結婚を検討する際は、相手の年収だけでなく、毎月の支出や貯蓄額、借入金、今後の働き方なども確認しておくとよいでしょう。子どもを希望する場合は、住宅費や教育費に加え、出産後の働き方や収入の変化についても夫婦で事前に話し合っておくことが大切です。
こうした点まで具体的に整理しておけば、結婚後に無理なく生活していけるかを判断しやすくなるでしょう。
結婚相手の収入は平均年収だけで判断せず、家計全体を考えよう
40歳男性の年収480万円は、40～44歳男性の平均と比較すると低い水準です。ただし、男性給与所得者では400万円超500万円以下の層も多く、年収480万円が極端に低いとはいえません。
結婚後の生活を考える際は、年収だけでなく、夫婦の収入や支出、貯蓄、借入金、今後の働き方まで含めて判断することが大切です。平均年収との差だけにとらわれず、結婚後の家計を具体的にシミュレーションしてみましょう。
出典
国税庁長官官房企画課 令和6年分 民間給与実態統計調査
一般社団法人全国銀行協会 Q. 家計管理を始めたいけど、どうすればいい？
執筆者：FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー