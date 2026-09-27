セルジオ越後の「新・サッカー一蹴両断」（41）



代表デビューとなったウルグアイ戦で先制ゴールを決めた松木玖生 photo by Kyodo News





北中米ワールドカップでベスト32に終わったサッカー日本代表が、再スタートを切った。親善試合４連戦の初戦となったウルグアイ戦は、相手に押し込まれる時間が長いなか、３－１で勝利。新戦力が結果を残した一方、試合内容には課題も見えた。この一戦を、おなじみのご意見番・セルジオ越後氏が振り返る。

【前半も後半も相手に主導権を握られていた】

得点自体はどれもすばらしかったよ。11分には、代表デビュー戦の松木玖生が先制ゴール。アディショナルタイムには、途中出場の塩貝健人が代表初ゴールを決めた。さらに、リードを許して前がかりになったウルグアイを相手に、上田綺世がカウンターからとどめを刺した。

ただ、結果を残した新戦力がいたことは収穫だけど、内容には多くの課題が残った。そういう試合だった。

前半も後半もウルグアイが主導権を握る時間が長く、GKの早川友基と最終ラインが必死に守っていた。個人的には、佐野海舟、佐野航大のダブルボランチには期待していたけど、彼らもよくなかったね。ゲームをつくるわけでもなければ、相手を潰しにいくわけでもない。１対１で負けていたし、プレッシャーをかけてもボールを奪えないから、チームとして前に進めなかった。兄弟同時先発という話題性はあったけど、インパクトは残せなかった。

森保一監督の采配も変わっていない。鈴木唯人、松木、佐野航という新鮮な顔ぶれを先発で使ったけど、危なくなったら"レギュラー組"をどんどんつぎ込んでいく。結局、レギュラー組を投入しないと、試合の流れを立て直せない。ワールドカップから何も変わっていないということだ。

疑問だったのは、前田大然のワントップ起用。彼が北中米ワールドカップで機能したのは左シャドーのポジションであって、トップではない。そして、彼の最大の持ち味は決定力ではなく前線からの守備。ホームでの親善試合で前田をワントップに起用するというのは消極的すぎる。

勝った試合だけど、MVPは誰かと聞かれると困る。誰がよかったかと言われても、すぐには名前が出てこない。内容的にも押されている時間が長かったし、８人を交代させた試合では選手の評価も難しい。

松木は先制点を奪ったけど、それ以外は何もしていない。消えている時間が長かった。松木に代わって入った伊東純也にしても、松木を上回ったかといえば、そうでもない。決勝点を決めた塩貝にしても、僕から見れば点を取っただけ。あの１点だけでレギュラーとはならない。後半38分に交代で出場したのも、誰かを入れれば何とかなる、という起用だったのではないか。しかも８人目の交代だから、交代枠が５人の公式戦なら出場機会はなかっただろう。

堂安律も久保建英も、それほどよくなかった。あえてよかった選手を挙げるなら、後半から入った鎌田大地かな。彼が入ったことでゲームをつくれるようになり、少し流れがよくなった。前線へのスルーパスも増え、勝利にも貢献した。ただ、MVPとなると今回は難しい。

【ウルグアイは真剣に戦ってくれた】

日本の選手を評価しにくかった一方で、ウルグアイは、かなり真剣に戦ってくれた。それは日本が試合開始早々から激しいプレーを見せたからだろう。堂安や瀬古歩夢らがファウルすれすれのプレーを仕掛けると、ウルグアイも「こっちもいくぞ」となり、激しい試合になった。

ウルグアイはボール回しがうまく、日本のプレスを巧みに剥がして主導権を握った。後ろには、リバプールでプレーするロナルド・アラウホのような、強さとうまさ、迫力を兼ね備えた選手がいる。でも、前線には、体の大きな選手はいるものの、個の力でドリブル突破したり、１対１で相手をかわしてシュートを打ったりするような、細かな技術で局面を打開できる選手がいない。だからチャンスはつくるけど、決めきれない。

その決定力不足は、この試合に限った話ではない。北中米ワールドカップでも、カーボベルデやサウジアラビアに引き分け、グループリーグで敗退した。カタールワールドカップに続き、２大会連続のグループリーグ敗退だ。

かつて、フォルラン、スアレス、カバーニといった世界的なストライカーを擁し、ベスト４に進出した2010年南アフリカワールドカップと比べると、今回のウルグアイは南米の強豪とは言いがたい。彼らに続く世代が育っていない証拠だ。

でも、そういうウルグアイを相手に、日本はホームの試合で引いて守らなければならなかった。それが今の日本の実力だということじゃないかな。

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渡辺達也●構成 text by Tatsuya Watanabe