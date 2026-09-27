WBSC U-15W杯

野球の第7回WBSC U-15ワールドカップ（W杯）はメキシコで熱戦が繰り広げられている。日本代表の二塁手が魅せたスーパープレーに、海外実況が衝撃を受けていた。

現地25日の南アフリカとの一戦。初回2死走者なしで、打者の痛烈な打球が二遊間に飛んだ。逆シングルで捕球したのは二塁手の井端巧。膝を地面についた状態で、体勢を崩したまま一塁へ送球。見事にアウトを奪った。

WBSC公式Xが「タクミ・イバタのなんてプレーだ！」と記して実際の映像を公開。海外実況は、「二塁への内野ゴロ、ダイビングで止めた！ 一塁へ送球！ そしてアウトを奪った！ タクミ・イバタ！ なんてプレーだ！ まずボールを止めて、振り返り、体をひねってアウトをゲット！ このプレーを見てくれ！ 難しいゴロに飛び込み、止め、素早く一塁へ送球！ そしてアウトだ」と興奮しきりだった。

中日などで活躍した元侍ジャパン監督の井端弘和氏を父に持つ15歳。この試合に「1番・二塁」で先発出場し、4打数2安打3打点と活躍した。試合は16-0で日本が快勝した。



（THE ANSWER編集部）