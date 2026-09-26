米国代表監督のデローサ氏が明かした川崎宗則氏の“名フレーズ”誕生秘話

ホワイトソックスの村上宗隆内野手が披露した言葉の“元ネタ”に、再びスポットライトが当てられている。24日（日本時間25日）にチームのプレーオフ進出が決定し、歓喜のシャンパンファイトに参加した村上。そこで大絶叫した「アイム・ジャパニーーーズ！」というフレーズの“本家”も日本人だった。

米スポーツ専門局「MLBネットワーク」は25日（同26日）、公式X（旧ツイッター）に同局の番組「MLBセントラル」の映像を投稿。WBC米国代表監督のマーク・デローサ氏が、「これはオリジナルなものではありません！ トロントでの2013年に戻りましょう！ いました！ ムネノリ・カワサキ！」と名前を挙げた。

川崎宗則氏とブルージェイズでチームメートだったデローサ氏。2013年5月26日（同27日）に川崎氏が放ったサヨナラ打の映像を回想し、「ムネがサヨナラヒットを打ったんだけど、（川崎氏は）英語でインタビューができないと思われていたから、（代わりに）私がやるようにお願いされたんだ」と舞台裏を告白した。

デローサ氏は守備固めで出場し、併殺崩れで出塁後にサヨナラのホームを踏んだ走者だった。「なのにヒーローインタビューに呼ばれたんだ。『自分は何もやっていないのに、ここで一体何をやってんだろう』と思ったから、ムネを掴んでフィールドに来させて、（初めてのインタビューを）させたんだ」と経緯を語った。

続けて、川崎氏が「アイム・ジャパニーーーズ！」と絶叫する映像が流れると、デローサ氏は手を叩いて大爆笑。「エドウィン・エンカーナシオン、ホセ・バティスタ、エミリオ・ボニファシオら中南米の選手全員が彼に言語を教えていたんだ。彼はアンビリバボーなチームメートだったよ！」と懐かしそうに説明した。（Full-Count編集部）