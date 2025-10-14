はま寿司は10月15日から、『はま寿司 牡蠣(かき)と秋の旨ねた祭り』を全国の653店舗(10月14日時点)で開催する。牡蠣やたいら貝の握り、カキフライつつみを税込110円で提供するほか、至福の一貫シリーズやサイドメニュー、『はまカフェラボ』から新メニューを発売する。はま寿司 牡蠣(かき)と秋の旨ねた祭り〈『牡蠣と秋の旨ねた祭り』ラインアップ(各税込)〉◆「広島県産 牡蠣(かき)握り(もみじおろしのせ)」110円浜茹でした牡蠣の