対岸からのアクセスを可能にする新たな人道橋「あおぞらばし」

東京23区なのに最寄りバス停まで約1キロ。「鉄道と路線バスが分断された駅」に隠された都市インフラのバグ

【埼玉の陸の孤島】駅ゼロ・四方を川に囲まれた町の交通事情と激しいギャップ

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