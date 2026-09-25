シャンパンファイトで「アイアム、ジャパニーーーーーーーズ」と絶叫

5年ぶりのポストシーズン進出を決め、歓喜のシャンパンファイトに沸いたホワイトソックスの村上宗隆内野手が自身のX（旧ツイッター）を更新。祝勝会のインタビューで「アイアム、ジャパニーーーーーーーズ」と絶叫した背景を明かし、“大先輩”への感謝を伝えた。

ロイヤルズ戦に勝利したホワイトソックスは、メジャー史上初となる連続100敗シーズンからのポストシーズン進出を果たした。歓喜のシャンパンファイトでは、地元メディアからマイクを向けられた村上が「アイアム、ジャパニーーーーーーーズ」と絶叫。「史上最高のスピーチ」などと米識者の間でも注目された。

もっとも、このフレーズといえば、ブルージェイズなどで活躍した川崎宗則氏が現地インタビューで発言して大きな話題を呼んでいた。

村上は祝勝会から数時間後に自身のX（旧ツイッター）を更新。「アイアムジャパニーズはどの球団でも有名です!!」と投稿した。「毎日のようにみんなが笑って使ってます。今回インタビューでとっさに出てしまい使わせてもらいました」とし、「@川崎宗則 MUNENORI KAWASAKI」と川崎氏のアカウントタグを添えて敬意を示した。（Full-Count編集部）