現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏（72）が25日、自身のYouTube「落合博満のオレ流チャンネル」を更新。現役時代にピッチクロックが導入されていたらについて持論を展開した。

インタビュア1号の“ピッチコムを使うか使わないかでバッターのタイミングも変わってくるか？”との問いに落合氏は「変わってくる。オレなんか絶対にダメだったね。一球一球地ならしして足場を固めていくっていう選手にとっては、時間が何秒っていうんだったら、とてもじゃないけどできない。全ては慣れなんだろうけどね」と答えた。

MLBで2023年から導入したピッチクロックでは、試合時間が22年の3時間4分から、2時間40分と24分も短縮された。

これに落合氏は「球場からしたら大打撃なんだよ、時間短縮っていうのは」。その理由を「飲み物の売り上げが減るじゃない。10分、20分、30分、ゲームが延びたら、どれだけの量のものが売れるかだよ」と説明した。

「例えば3万人（観客が）入るとするよ。1000円で3万杯売れたとすると3000万だよ。1000円で1000杯売れたら100万円。何人分のアルバイトのお金を出せる？ その売り上げが減るんだよ。だから12球団、足並みがそろわないっていうのは、そこにあるんだろうと思う」

球団経営にも大きな負担がかかることを指摘した。