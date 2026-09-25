北海道奈井江町の住宅で飼われていた４頭の犬。



（友保記者）「網に囲われた中には大きい犬の姿が確認できます」



警戒心が強いのでしょうかー

ウルフドッグと呼ばれるこの白い犬が歩行者を襲ったとして、飼い主が逮捕されたのです。



重過失傷害の疑いで逮捕・送検されたのは、奈井江町の無職・岡崎元子容疑者６７歳です。



岡崎容疑者は２０２６年７月、自宅から飼い犬を逃がし、散歩していた９２歳の女性にかみつくなどしてけがをさせた疑いが持たれています。





（去年犬に襲われた女性）「振り向いたら犬がいて、まさか襲われると思わないから。それで襲ってきたんです。がぶがぶって」



女性は全身を引っかかれ、全治３か月の大けがをしたということです。



（去年犬に襲われた女性）「本人からも電話がかかってきました。『恐ろしい犬を処分してください』って言ったら、『それはできません。私の子どもみたいなものです』って（言われた）」



岡崎容疑者はどのような犬の飼育をしていたのでしょうか。



ウルフドッグの飼育について専門家はー



（酪農学園大学 川添敏弘教授）「（性格は）どう猛と考えていいと思います。飼い主にも慣れないウルフドッグもたくさんいて、一般の人はなるべく飼ってはいけない犬とされています。よほど能力の高い方ではないとコントロールのできない動物」



調べに対し、容疑を認めているという岡崎容疑者。



飼育していたウルフドッグは過去に数回脱走していたとみられていて、警察は飼育状況などを調べています。