わずかな綻びから痛恨の失点…ウルグアイ戦で黄信号がともっていた“事象”とは？【日本代表】
2026年９月24日、日本代表がキューアンドエースタジアムみやぎでウルグアイ代表と対戦した。第３次森保体制の初陣となったこの一戦で、日本のスタメンは以下の通りだった。
システムは３－４－２－１。GKは早川友基、３バックは板倉滉、伊藤洋輝、瀬古歩夢。ボランチは佐野海舟と佐野航大の兄弟コンビが組み、右ウイングバックには今回初招集の松木玖生、左ウイングバックには中村敬斗が入った。２シャドーは堂安律と鈴木唯人、CFは前田大然が務めた。
前日に来日し、ほぼぶっつけ本番でこの一戦に臨んだウルグアイに対し、日本は立ち上がりからやや浮き足立った。相手の素早いプレスにビルドアップを阻まれ、ボールを失ってピンチを招く場面もあった。
それでも、堂安や中村、佐野航大らのサイドチェンジでウルグアイの守備を揺さぶると、11分に松木のコントロールショットで先制。このゴールを機に硬さが取れたように映った日本は、ボランチを組む佐野兄弟が防波堤となり、相手の攻撃を食い止めた。
ただ、その勢いは長続きしなかった。次第に佐野兄弟が中盤で相手を捕まえきれなくなり、35分過ぎからはGK早川のセーブが目立ち始める。この時点で、日本には“黄信号”がともっていた。
そして43分、マキシミリアノ・アラウホに同点弾を許す。劣勢の時間帯を耐え切れず、わずかな隙を突かれて失点した格好だ。
後半の頭から佐野航大に代えて鎌田大地をボランチに入れ、その後に久保建英、上田綺世、伊東純也ら主力クラスを投入して最終的には塩貝健人と上田のゴールで３－１と勝利した。結果的に突き放した勝負強さは素晴らしい。それでも──。
後半はかなり危ないシーンが多かった。前半の失点で流れを失い、劣勢を強いられた事実は見逃せない。北中米ワールドカップのブラジル戦でも、わずかな綻びから痛恨のゴールを奪われている。それだけに、押し込まれた時間帯の試合運びや、無失点で乗り切れなかった点は課題として残った。親善試合だからこそ、そうした点にも目を向けたい。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
「なんで使ってもらえないのか」と監督に詰め寄る 日本代表初招集の松木玖生が“不遇の半年”を回想「練習で一番いいのに…」
システムは３－４－２－１。GKは早川友基、３バックは板倉滉、伊藤洋輝、瀬古歩夢。ボランチは佐野海舟と佐野航大の兄弟コンビが組み、右ウイングバックには今回初招集の松木玖生、左ウイングバックには中村敬斗が入った。２シャドーは堂安律と鈴木唯人、CFは前田大然が務めた。
それでも、堂安や中村、佐野航大らのサイドチェンジでウルグアイの守備を揺さぶると、11分に松木のコントロールショットで先制。このゴールを機に硬さが取れたように映った日本は、ボランチを組む佐野兄弟が防波堤となり、相手の攻撃を食い止めた。
ただ、その勢いは長続きしなかった。次第に佐野兄弟が中盤で相手を捕まえきれなくなり、35分過ぎからはGK早川のセーブが目立ち始める。この時点で、日本には“黄信号”がともっていた。
そして43分、マキシミリアノ・アラウホに同点弾を許す。劣勢の時間帯を耐え切れず、わずかな隙を突かれて失点した格好だ。
後半の頭から佐野航大に代えて鎌田大地をボランチに入れ、その後に久保建英、上田綺世、伊東純也ら主力クラスを投入して最終的には塩貝健人と上田のゴールで３－１と勝利した。結果的に突き放した勝負強さは素晴らしい。それでも──。
後半はかなり危ないシーンが多かった。前半の失点で流れを失い、劣勢を強いられた事実は見逃せない。北中米ワールドカップのブラジル戦でも、わずかな綻びから痛恨のゴールを奪われている。それだけに、押し込まれた時間帯の試合運びや、無失点で乗り切れなかった点は課題として残った。親善試合だからこそ、そうした点にも目を向けたい。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
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