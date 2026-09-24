『水筒忘れてる？』出先で夫にLINEした結果…ユーモアに溢れた返信と『いつまでも届かない理由』が可愛すぎると話題になっているのです。

思わず笑顔になる、微笑ましいそのやり取りは記事執筆時点で435万回を超えて表示されており、8万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：夫に『水筒を忘れたかも』とLINE→『持って行かせるわ』と写真が送られてきて…まさかの一枚】

水筒を忘れたかもと夫にLINE→『持って行かせるわ』と返信があり…

Xアカウント『@__mugisan__desu』に投稿されたのは、微笑ましいLINEのやり取り。

この日、投稿主さんは出先でとあることに気付いて自宅にいる旦那さんにLINEをしたのだそう。

まさかの『いつまでも届かない理由』に反響

『もしかしてわたし、水筒忘れてる？』と送ると1分後に返信があり…。

『持って行かせるわ』というコメントと、1枚の写真が届いたのだといいます。

そこに映っていたのは、投稿主さんが忘れてきたのであろう『水筒』を抱えている愛犬ミニチュアダックスフンド「むぎ」ちゃんのお姿が…。

旦那さんのユーモア溢れる返信に対し、『13:00 現在も、まだ届きません』とユーモアで返した投稿主さん。

愛犬家ならではの微笑ましいやり取りは、多くのユーザーをほっこり和ませることとなったのでした。

この投稿には「まだ届かないのか…」「無事に届きますように」「可愛いｗｗ」などのコメントが寄せられています。

甘えん坊で表情豊かな女の子の日常

2023年10月22日生まれのむぎちゃんは、とっても甘えん坊で遊び好きな女の子。飼い主さんとお出かけをしたり、お家でのんびりと過ごしたり。その日常はとても尊いもの。

ママさん、パパさんに溺愛されながらのびのびと幸せに暮らすむぎちゃんの日常はミニチュアダックスフンドの魅力やたくさんの癒しを発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@__mugisan__desu」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。