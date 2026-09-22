しばらく在宅勤務をしていたパパさんが、約半年ぶりに出勤したら…？ワンコの愛を感じる反応が話題になり、投稿は記事執筆時点で7万1000回再生を突破。「可愛い」「切ない」「癒される」といった声が寄せられています。

【動画：在宅勤務期間中『犬とずっと一緒にいた』結果→半年ぶりに出勤すると…切なすぎる表情と『再会の光景』】

YouTubeチャンネル「シェパード維桜さん日記」に投稿されたのは、在宅勤務をしていたパパさんが約半年ぶりに出勤した日のジャーマンシェパード「維桜（こはる）」ちゃんの様子です。

在宅勤務期間中、パパさんと維桜ちゃんはずっと一緒に過ごしていたそう。パパさんがお仕事をしている時は足元でくつろぎながら監視し、お昼ご飯を食べる時も一緒に食卓についていたという維桜ちゃん。久しぶりにパパさんがお仕事に行ったら、どんな反応をするのでしょう…？

半年ぶりに出勤した朝の様子

朝、パパさんがお仕事に行く準備をしていたら、維桜ちゃんは昨日までとは様子が違うことに気付いてソワソワし始めたそう。そしてパパさんが家を出る時間になると、玄関までついて行ってお見送りしてくれたとか。

ドアが閉まった後もガラス越しにパパさんをじーっと見つめて、「本当に行っちゃうの？」と確かめていたという維桜ちゃん。寂しさと驚きを隠せずにいる姿は、切ないけれど愛おしいです。

その後、維桜ちゃんは「行っちゃったものはしょうがない」と気持ちを切り替えたのか、ママさんと遊んだりお昼寝したりして、なんだかんだ楽しそうに過ごしていたといいます。パパさんがいなくても意外と平気そうなのは、「どうせ夜には帰ってくるんでしょ」という確かな信頼があるからかもしれませんね。

お迎えに来た時の愛を感じる反応

夜、お仕事を終えたパパさんが帰ってくるので、ママさんと維桜ちゃんは駅までお迎えに行くことに。駅に着いてベンチに座っているパパさんを見つけた瞬間に、維桜ちゃんは「おった～！」と大喜び。お耳をペタッと倒し、しっぽを振りながら駆け寄ったそう。

そしてパパさんが「ただいま」と撫でると、お顔をペロペロ舐めて「おかえり」を伝えてくれたとか。そんな維桜ちゃんの愛を感じる反応や笑顔を見て、パパさんの疲れは一瞬で吹き飛んでしまったことでしょう。

この投稿には「可愛すぎる」「寂しい表情を観て泣きそうになりました」「お迎えに喜び大爆発」「パパさんへの愛情いっぱいだね」「全てが愛おしくてたまりません」といったコメントが寄せられています。

維桜ちゃんの可愛い姿やご家族との愛に溢れた日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「シェパード維桜さん日記」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「シェパード維桜さん日記」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。