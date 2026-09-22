くつろいでいた先輩犬さんに熱視線を送る猫さん。高い身体能力を活かした驚きの動きを見せた結果、大激怒されてしまったようで…？

注目の投稿は記事執筆時点で69万回再生を記録しており、「2匹とも可愛い♡」「何でその体勢から行こうとしたん(笑)」「想像以上にキレてる笑」といったコメントが寄せられています。

【動画：先輩犬の『プリケツ』を見つめる猫→次の瞬間…まさかの行動】

じっと見つめる先は…

YouTubeチャンネル『コギチューブ【犬と猫のゆるい生活】』に投稿されたのは、MIX猫の「ぽんすけ」くんがとある日に見せた驚きの行動。じっと一点を見つめ、体をうずうずさせていたそうです。

ぽんすけくんを釘付けにしていたのは、床にぺたんと伏せてくつろいでいる先輩コーギー犬「はな」ちゃん…の“プリケツ”。確かに可愛らしいフォルムはもの凄く魅力的ではありますが、何だか嫌な予感しかしません…。

まさかの体勢で突撃ー！！

すると次の瞬間、予感は現実のものに。ぐいーっと体をひねったぽんすけくんが右側に90度ほどお顔を傾けたかと思うと、そのまま横向きの体勢で発射！はなちゃんのプリケツへ、超低姿勢での突撃をかけたというのです。

やはり飛びつかずにはいられなかったぽんすけくんですが、この飛びつき方は全く以って予想外。色々な意味で猫さんらしさ全開な姿に、思わず笑いを誘われてしまいますね。

ブチギレはなちゃん

一方、完全に油断していたところを急襲されたはなちゃんはというと、目と口を見開いて見事なびっくり顔に！誰の仕業なのか気づいた瞬間、それはそれは恐ろしい形相に変貌したそうです。

ぽんすけくんは「ヒイイイ」とビビり散らしながらも素早く立ち上がり、ガオガオモードのはなちゃんの反撃を間一髪で回避して見せたそう。怒られることは分かっていたでしょうに、我慢ができなかったぽんすけくんなのでした。

投稿には「プリケツへの想いは種を超えるんだな」「ポンちゃんの捻り方がすごいw」「これ最高過ぎて何度も見てしまう、マトリックスなみの攻撃と回避」「あんな体勢から回避までいけるのスゴイな笑」「はなちゃん鬼の形相で草」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『コギチューブ【犬と猫のゆるい生活】』では、クセ強めのはなちゃんと普段は温厚だというぽんすけくんの日常の様子が投稿されています。おもしろかわいいふたりの絡みも、まだまだ観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「コギチューブ【犬と猫のゆるい生活】」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。