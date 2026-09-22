WBA世界ライトフライ級を13回防衛した具志堅用高氏（71）が自身のYouTube「具志堅用高のネクストチャレンジ」を更新。9月27日に迫ったWBC世界バンタム級王者・井上拓真（30＝大橋）と同級1位・那須川天心（27＝帝拳）の再戦の勝敗を予想した。

渡嘉敷勝男氏、竹原慎二氏、畑山隆則氏の元世界王者3人をゲストに招いた豪華回。

具志堅氏は「天心次第。逃げたら倒されますよ。逆にエストラーダ戦のように前に出続けられたら天心が勝つ」と予想した。

前戦で元世界王者エストラーダに完勝したことで天心の評価が上がったが、竹原氏は「エストラーダは前に出なかった」と指摘。拓真相手では同じようにはいかないと説明した。

畑山氏は「天心が腹をくくってくれば番狂わせもあるけど、それがないと番狂わせは起きない。あの差を一年で埋めるのは大変」と、前回勝者の拓真有利を主張した。

渡嘉敷氏も打ち合いになる展開を予想。その上で「天心のフィジカルはどうか。（井岡を倒した）拓真のパンチを受けたとき、その衝撃に耐えられるかどうか」と、やはり前戦で4階級制覇王者の井岡一翔から2度ダウンを奪った拓真に分があるとした。

畑山氏は「天心は今回は（攻めに）行くと思う。出来るかどうかは別として。陣営もそういう作戦を立てていると思う。天心が勝つには序盤を取らないとダメ」と、前に出るボクシングで主導権を取れば活路を見いだせると説明した。