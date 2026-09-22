メッシの代表ラストダンス。太陽の中心に溶け込む黄金のナンバーテン。メモリアルマッチの特別ユニホームが公開
ゴールドに輝くナンバーテン。
フランスの大手紙『L'Équipe』は、「リオネル・メッシは10月６日のベナン戦でアルゼンチン代表に別れを告げる。この特別な試合のために、アディダスはスペシャルユニホームを発表した」と見出しを打ち、サッカー界のスーパーレジェンドが迎える代表キャリアの最終章を報じた。
来る10月６日、39歳のメッシがベニンとの親善試合で、アルゼンチン代表としてのキャリアに幕を下ろすと見られている。この特別な一戦のために、アディダスが記念ユニホームを発表した。
同紙によれば、このユニホームはギターの音色とともにソーシャルメディアで公開され、「デザインは、背番号10を大きくあしらっている。金色で背中にプリントされた10は、アルゼンチン国旗の太陽の中心に溶け込んでおり、その太陽自体もユニホームの生地を通して見える」という。
メッシの輝かしい代表キャリアにも『L'Équipe』は触れている。代表キャップ数は207、ゴール数は125を数え、2022年には悲願のワールドカップ制覇を成し遂げた。７度のバロンドール受賞という実績も、母国の歴史に深く名を刻んだことを証明している。
アルゼンチンはベニン戦に先立ち、９月30日にボリビア、10月３日にブルキナファソと対戦する予定で、メッシはこれらの試合には出場しないようだ。
そしてベニン戦ではピッチに立つ--大きな注目を集めることになるはずだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】メッシがインスタで公開「最後の試合...一生の思い出となるユニホーム」
フランスの大手紙『L'Équipe』は、「リオネル・メッシは10月６日のベナン戦でアルゼンチン代表に別れを告げる。この特別な試合のために、アディダスはスペシャルユニホームを発表した」と見出しを打ち、サッカー界のスーパーレジェンドが迎える代表キャリアの最終章を報じた。
来る10月６日、39歳のメッシがベニンとの親善試合で、アルゼンチン代表としてのキャリアに幕を下ろすと見られている。この特別な一戦のために、アディダスが記念ユニホームを発表した。
メッシの輝かしい代表キャリアにも『L'Équipe』は触れている。代表キャップ数は207、ゴール数は125を数え、2022年には悲願のワールドカップ制覇を成し遂げた。７度のバロンドール受賞という実績も、母国の歴史に深く名を刻んだことを証明している。
アルゼンチンはベニン戦に先立ち、９月30日にボリビア、10月３日にブルキナファソと対戦する予定で、メッシはこれらの試合には出場しないようだ。
そしてベニン戦ではピッチに立つ--大きな注目を集めることになるはずだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】メッシがインスタで公開「最後の試合...一生の思い出となるユニホーム」