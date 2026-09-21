前田大然がセルティックパークに帰還

日本代表FW前田大然は、今夏の移籍市場でスコットランド1部セルティックから、イングランド・プレミアリーグのイプスウィッチ・タウンへ完全移籍した。

クラブから慰留されていた中、離れる決断をしたが、セルティックのホームスタジアムであるセルティック・パークに帰還すると、サポーターから大歓声を浴びた。

現地時間9月20日にレンジャーズとのオールド・ファーム・ダービーを迎えたセルティックは、昨季までクラブに在籍し、リーグ5連覇などに貢献した前田を迎え入れた。試合前、息子とともにピッチに登場した前田は、頭上で両手を叩き、一礼してピッチに入っていった。そんな前田をセルティク・パークの観衆は、スタンディングオベーションで歓迎した。

オフシーズンに移籍が決まり、ファンに挨拶ができなかった前田は、この日、満員のスタンドに向かってあいさつ。「皆さん、こんにちは。セルティックでプレーできて本当に幸せでした。皆さん、ありがとうございました。頑張れセルティック。ヘイル・ヘイル！」と、呼びかけた。

この感動的な光景にはSNSのファンも反応。「彼がイングランドで充実した日を過ごせていることを願っている」「素晴らしい時間」「愛されてる」「感動的」「ファンから万雷の拍手」「素晴らしい歓迎」といったコメントが寄せられた。また、セルティックが試合後に0－1で敗れたことから、「彼がプレーしなかったのが残念だ」「スパイクを持ってきてほしかった」「今、セルティックは彼を必要としている」「彼を起用できなかったの？」と、クラブを離れたことを惜しむ声も挙がっている。（FOOTBALL ZONE編集部）