シュワーバーに並ぶ45号…38盗塁で「40-40」まであと「2」

【MLB】カブス 9ー1 レッズ（日本時間21日・シンシナティ）

カブスのピート・クロウ＝アームストロング外野手（PCA）が20日（日本時間21日）、敵地で行われたレッズ戦でメジャートップタイとなる45号ソロを放った。二盗も決めて今季38盗塁目をマーク。衝撃的な活躍を続ける超逸材が、またしてもMLBの歴史にその名を刻んだ。

5回に中堅右へアーチを放ち、カイル・シュワーバー外野手（フィリーズ）に並ぶ45号を叩き込んだPCA。この一撃と初回に決めた盗塁、3回の二塁打により、今季「40本塁打・30二塁打・30盗塁」を達成した。MLB公式サイトのサラ・ラングス記者によると、同一シーズンでこの快挙を成し遂げたのは2023年のロナルド・アクーニャJr.（ブレーブス）や2024年の大谷翔平投手（ドジャース）らに続くメジャー史上10人目の大記録となった。

歴史を塗り替える偉業はこれだけにとどまらない。同一シーズンでの「45本塁打・35盗塁以上」の達成も、2006年のアルフォンソ・ソリアーノ、2024年の大谷に続くメジャー史上3人目の快挙となった。また、左打者における球団シーズン最多本塁打記録、24歳以下の選手による球団最多本塁打でも今季のPCAがトップに立っている。

史上7人目の「40本塁打＆40盗塁」まで残り2盗塁とし、MVP受賞はほぼ確実視される状況。大谷をはじめとしたレジェンドしかいない領域に、24歳が足を踏み入れている。（Full-Count編集部）