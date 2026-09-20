カウンセラーが解説する「余裕が消えた日本」の真実。格差と疲労が生み出す人間関係トラブルの実態
YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」が「【注意点】今の日本で多い人間関係トラブル7選／余裕のなさが人に与える影響がこれ！」と題した動画を公開した。カウンセラーで作家のRyota氏が、現代日本における余裕のなさが引き起こす人間関係のトラブルについて解説している。
動画では、生活的・精神的な「余裕のなさ」が増加している背景と、それに伴う7つの人間関係トラブルが紹介された。まず挙げられたのは「すぐ妬まれたり嫉妬される」こと。SNSの普及で他者と簡単に比較できるようになった結果、生活環境などの格差が理不尽な妬みを生んでいるという。また「あまりに攻撃的な人が増えた」点にも触れ、過労や不安により感情を抑えられなくなった人々が、他者を過敏に非難する傾向を指摘した。
続いて「交流の格差」について、習い事などに投資できる人と、疲弊して孤立する人の間で二極化が進んでいると解説。さらに、人が集まれる環境や物があるかどうかがコミュニケーション能力の差を生む「人気者になれるかどうか」という視点も提示された。
関係性の破綻については、「劣等感で人間関係が続かない」状況を説明。他者と比較して自分が劣っていると思い込むと対等な関係が築けず、相手の好意すら負担に感じてしまうと語った。さらに、長時間労働による心身の疲弊から「人と会うより休みたい」と孤立を深めるケースや、互いに支え合う余裕がなくなり、SNSなどで見ず知らずの他者に依存的に助けを求める「助け合いより助けて欲しい」という退行欲求が増加している実態を明かした。
最後にRyota氏は、余裕のない状況で焦って人と接するのではなく、まずは自分の課題を整理し「ちょっと違うことをやってみる」といった、心の柔軟性を持つ重要性を説いた。現代における人間関係の難しさは個人の性格だけでなく、社会的な余裕の喪失が深く関わっていることが分かる解説である。
動画では、生活的・精神的な「余裕のなさ」が増加している背景と、それに伴う7つの人間関係トラブルが紹介された。まず挙げられたのは「すぐ妬まれたり嫉妬される」こと。SNSの普及で他者と簡単に比較できるようになった結果、生活環境などの格差が理不尽な妬みを生んでいるという。また「あまりに攻撃的な人が増えた」点にも触れ、過労や不安により感情を抑えられなくなった人々が、他者を過敏に非難する傾向を指摘した。
続いて「交流の格差」について、習い事などに投資できる人と、疲弊して孤立する人の間で二極化が進んでいると解説。さらに、人が集まれる環境や物があるかどうかがコミュニケーション能力の差を生む「人気者になれるかどうか」という視点も提示された。
関係性の破綻については、「劣等感で人間関係が続かない」状況を説明。他者と比較して自分が劣っていると思い込むと対等な関係が築けず、相手の好意すら負担に感じてしまうと語った。さらに、長時間労働による心身の疲弊から「人と会うより休みたい」と孤立を深めるケースや、互いに支え合う余裕がなくなり、SNSなどで見ず知らずの他者に依存的に助けを求める「助け合いより助けて欲しい」という退行欲求が増加している実態を明かした。
最後にRyota氏は、余裕のない状況で焦って人と接するのではなく、まずは自分の課題を整理し「ちょっと違うことをやってみる」といった、心の柔軟性を持つ重要性を説いた。現代における人間関係の難しさは個人の性格だけでなく、社会的な余裕の喪失が深く関わっていることが分かる解説である。
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チャンネル情報
【悩みのある毎日をちょっと気楽に】 カウンセラーとしての活動、製造業から講師業まで15年以上パラレルワークをして身につけた対人スキル、大学で音楽による癒しや心理学・倫理学を学んだ経験を生かし皆さんにアドバイスをしています。 主に人間関係やメンタルヘルスについて、身近な例えを交えて解説しています。