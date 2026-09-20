リヨン中村敬斗が出場の一戦で異例の事態。極めて侮辱的な横断幕を巡り、試合は一時中断。同性愛嫌悪のチャントも
リーグ・アンで、試合が約15分間にわたり中断されるという異例の事態が発生した。原因は、サポーターが掲げた侮辱的な内容の横断幕だった。フランス紙『L'Équipe』が詳報している。
事件が起きたのは現地９月19日、中村敬斗が所属するリヨンがホームにレンヌを迎えた一戦。リヨンが２点をリードしていた36分、ホームチーム側のスタンドで件の横断幕が問題視された。
そこに記されていたのは、スペイン語で「サンテティエンヌ、お前の母親の女性器」。リヨンのライバルであるサンテティエンヌに向けた、極めて侮辱的な表現だ。
報告を受けたマテュー・ヴェルニス主審は試合を中断。スタジアムの大型スクリーンやアナウンスで横断幕の撤去が要請されると、スタンドで今度は同性愛嫌悪のチャントが歌われた。
この状況に主将のコランタン・トリソやムサ・ニアカテ、パウロ・フォンセカ監督もサポーターのもとへ向かい、身振りで冷静になるよう説得を試みた。その間にリヨンのウルトラスと警備員が、現場にいたカメラマンの取材活動を妨害する一幕もあったという。
事態はなかなか収拾がつかず、両チームは一旦ピッチを離れることに。再開後、後半に２点を追加したリヨンが４－０で勝利。思わぬアクシデントのあった試合でベンチスタートだった中村は、79分に途中出場した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
「カッコ良すぎ」「品格が凄いな」ELデビュー弾の中村敬斗、名門リヨンの公式スーツ姿をファン絶賛！「イケメンが映える」
事件が起きたのは現地９月19日、中村敬斗が所属するリヨンがホームにレンヌを迎えた一戦。リヨンが２点をリードしていた36分、ホームチーム側のスタンドで件の横断幕が問題視された。
そこに記されていたのは、スペイン語で「サンテティエンヌ、お前の母親の女性器」。リヨンのライバルであるサンテティエンヌに向けた、極めて侮辱的な表現だ。
この状況に主将のコランタン・トリソやムサ・ニアカテ、パウロ・フォンセカ監督もサポーターのもとへ向かい、身振りで冷静になるよう説得を試みた。その間にリヨンのウルトラスと警備員が、現場にいたカメラマンの取材活動を妨害する一幕もあったという。
事態はなかなか収拾がつかず、両チームは一旦ピッチを離れることに。再開後、後半に２点を追加したリヨンが４－０で勝利。思わぬアクシデントのあった試合でベンチスタートだった中村は、79分に途中出場した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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