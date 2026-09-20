3匹の豆柴たちみんなを撫でてあげたい次女ちゃん。しかし、同時に撫でようとしても2本の手ではどうしても足りません。困った末に次女ちゃんがひらめいた、まさかの最終手段が大きな反響を呼びました。

「最高すぎる環境」「その手があったんですね」などの声が寄せられ話題となり、8万回以上再生されています。

【動画：女の子が『3匹の犬』を同時に撫でようとした結果→手では足りず『足を使う』と思いきや…まさかの『最終手段』】

どうしてもみんなを同時に撫でたい次女ちゃん

今回ご紹介するのは、Instagramアカウント『こまめとしばーず』へ投稿された、3匹の「しばーず」こと「しゃんこちゃん」「なぎくん」「てんちゃん」の様子です。この日、次女ちゃんは、大好きなしばーずに囲まれていたのだそう。

しばーずは次女ちゃんのことが大好きで、夜寝る時には次女ちゃんをめぐって争奪戦になるほどなのだとか。もちろん次女ちゃんも、そんなしばーずのことが大好き。3匹とも同じように可愛がってあげたいと、一生懸命撫でていたといいます。

驚きの最終手段に出る次女ちゃん

ところが、3匹を２本の手で同時に撫でようとすると、どうしても１匹には待ってもらうことになってしまいます。その度に「そっち行っちゃうの？」と残念そうな顔をするしばーず。そんな姿を見た次女ちゃんは、いい方法はないかと考えます。

そして、悩んだ末に次女ちゃんが出した結論は、なんと「顔を使う」というもの。なぎくんのお腹の辺りを顔でなでなですると、しばーずもびっくりした様子でしたが、無事に3匹揃って撫でてもらうことができ、幸せなひとときになったようです。

お互いのことが大好きな次女ちゃんとしばーず

しばーずのことをこんなにも大切にしてくれる次女ちゃんのことが、しばーずも大好き。寝る時だけではなく、次女ちゃんが勉強をしたり運動をしたりしていると、いつの間にか続々と周りに集まってくるのだそう。

そんな微笑ましい光景からは、どんな時も一緒にいたいという気持ちが伝わってきました。これからも、次女ちゃんをはじめ飼い主さんご家族からたっぷりの愛情を受けながら、しばーずのみんなが元気に成長していく姿を見守っていきたいです。

この投稿へは「足かなって思ってた」「大好きなお姉ちゃんにまさかの顔でよしよししてもらえるなんて最高の幸せだね」「私なら3匹まとめて抱っこする(笑)」「うわ、かわいーーー！！！」など、しばーずへの次女ちゃんの愛情の強さに圧倒された視聴者から、たくさんのコメントと2000件以上のいいねが寄せられています。

Instagramアカウント『こまめとしばーず』では、お母さん犬「こまめちゃん」と3匹の子供たち「しゃんこちゃん」「なぎくん」「てんちゃん」という豆柴一家と、飼い主さんご家族との、くすっと笑ったりほっこりしたりするような、豆柴たちの愛らしさがぎゅっと詰まった日常の様子が公開されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「こまめとしばーず」さま

執筆：和雅

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。