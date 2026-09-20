高田延彦、留学中の双子にLAで再会 「後ろ姿似てますね」妻は向井亜紀
元プロレスラーでタレントの高田延彦が17日までにInstagramを更新。アメリカ留学中の息子たちを写真で披露すると、ファンから反響が寄せられている。
【写真】高田延彦、留学中の息子たちと再会「後ろ姿似てますね」
1994年にタレントの向井亜紀と結婚し、2003年には双子が誕生している高田。そんな彼が投稿したのは、複数のオフショット。写真には、2人の息子の後ろ姿とカフェで佇む高田のソロショットが収められている。
投稿の中で高田は「オーランドからの帰路は留学中の息子たちの顔だけ見てやろうとLAに立ち寄る」とつづり「彼らも日々のルーチンペースがあるから、親父が来ても鬱陶しいだろうにな」とコメント。そして「とりあえず美術館に誘って、晩めしを食べつつ「変わり無き」を確認しといた 良き時間よ」と投稿を締めくくっている。
彼の投稿にファンからは多数の「いいね！」や、息子たちにも「こんなに大きくなって」「パパに後ろ姿似てますね」などのコメントが集まっている。
引用：「高田延彦」Instagram（@takada_nobuhiko）
※高田延彦の「高」は「はしごだか」
【写真】高田延彦、留学中の息子たちと再会「後ろ姿似てますね」
1994年にタレントの向井亜紀と結婚し、2003年には双子が誕生している高田。そんな彼が投稿したのは、複数のオフショット。写真には、2人の息子の後ろ姿とカフェで佇む高田のソロショットが収められている。
投稿の中で高田は「オーランドからの帰路は留学中の息子たちの顔だけ見てやろうとLAに立ち寄る」とつづり「彼らも日々のルーチンペースがあるから、親父が来ても鬱陶しいだろうにな」とコメント。そして「とりあえず美術館に誘って、晩めしを食べつつ「変わり無き」を確認しといた 良き時間よ」と投稿を締めくくっている。
彼の投稿にファンからは多数の「いいね！」や、息子たちにも「こんなに大きくなって」「パパに後ろ姿似てますね」などのコメントが集まっている。
引用：「高田延彦」Instagram（@takada_nobuhiko）
※高田延彦の「高」は「はしごだか」