本拠地ジャイアンツ戦

米大リーグ、ドジャースは19日（日本時間20日）、本拠地ジャイアンツ戦に臨む。試合前には大谷翔平投手の最新ニュースが米記者から続々と舞い込み、ネット上の日本ファンも騒然となった。

ジャイアンツ戦前のドジャースタジアム。球場には大谷の姿があった。一塁から二塁、三塁へと疾走。ベースランニングを繰り返し順調な回復ぶりをアピールすると、球場からは歓声も上がっていた。

米記者も一斉に報じた。米地元紙「カリフォルニア・ポスト」のドジャース番ジャック・ハリス記者はXに「ショウヘイ・オオタニが今日のBPで走塁練習をした」「故障者リスト入りして以来、グラウンド上でトレーニングを行う姿が確認されたのは今回が初めてだ」と綴って、実際の映像も添えた。

米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」のドジャース番ファビアン・アルダヤ記者もXで「ショウヘイ・オオタニが今日、ベースランニングを行った」と速報。MLB公式のソニア・チェン記者もXを更新し「ショウヘイ・オオタニが走塁練習をしている」と綴っていた。

日本時間朝7時ごろに投稿されるとX上で拡散され、日本ファンからは「もう走ってる」「こうゆう姿見れるだけで一安心」「屋外でベースランニングできている姿を見ると嬉しい」「私たちが愛する大谷翔平さんが走っておられます！！元気出てきたわ！！！」との反応が寄せられた。

大谷は11日（同12日）に右上腕二頭筋の炎症などで15日間の負傷者リスト（IL）入り。最短で23日（同24日）のパドレス戦から復帰が可能となる。



（THE ANSWER編集部）