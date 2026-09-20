責任逃れする総大将として描かれた秀次

羽柴秀吉（池松壮亮）の姉、すなわち秀長（仲野太賀）の姉でもある「とも」（宮澤エマ）と吉房（上川周作）の長男の万丸が元服し、凛々しい武将となってNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』に登場している。秀吉と秀長の甥にあたるこの若者を演じるのは山田涼介で、現時点での名は三好信吉。宮部継潤（ドンペイ）に続き、畿内で大きな力を誇った三好一族の三好康長の養子になったため、そう名乗っていたが、のちの関白秀次といったほうが断然、名の通りはいいだろう。

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第35回「秀長誕生」（9月13日放送）では、天正12年（1584）3月から秀吉と、徳川家康（松下洸平）および織田信雄（山脇辰哉）が相まみえた小牧・長久手の戦いの模様が描かれ、永禄11年（1568）生まれ（異説もある）の信吉はこのとき数え17歳だった。その若武者が、本陣の小牧山城（愛知県小牧市）に籠ったままの家康を刺激するために、家康の本拠地である三河（愛知県東部）を攻めようという案が浮上したとき、その別動隊の総大将を務めたいと、みずから名乗り出た。その申し出を、秀吉は許した。

信吉を演じた山田涼介

ところが、信吉が総大将を務めた羽柴方の別動隊は4月9日、その動きを見破った徳川方の軍勢に急襲されて敗戦。それも、池田恒興（堀井新太）と元助（柴崎楓雅）の父子をはじめ、有力武将が何人も討死する惨敗を喫した。この長久手の戦い後、秀長は「あまり己を責めるでない」と信吉を慰めたが、信吉は「なぜ私がみずからを責めねばなりませぬ？」と問い返してきた。戸惑う秀長に、信吉はこう二の句を続けた。「敵が小牧山城を出れば知らせが届くはずだった。それを見過ごすは、かの者たちにございます。わしが攻められるのは筋違いじゃ。だれかは知らぬが、負けたのはその者たちのせいじゃ」。

「それは違うぞ。こたびは徳川方の策がわれらを上回ったのじゃ。だれも攻めることはできぬ」と秀長に諭されたが、人の上に立つ人間のものとは思えないこの発言は、信吉すなわち秀次の将来の悲劇を暗示している、ということなのだろうか。だが、秀次は（以下は表記を秀次に統一する）、10年余りのちに筆舌に尽くしがたい悲劇に見舞われるものの、愚鈍だったと伝えられているわけではない。

「深く道理と分別をわきまえた人」

たとえば、イエズス会宣教師ルイス・フロイスは、秀次が天正19年（1591）12月に関白に就任したのちの描写だが、『日本史』に次のように書いている。

〈関白の甥である新関白秀次は、弱年ながら深く道理と分別をわきまえた人で、謙虚であり、短慮性急でなく、物事に慎重で思慮深かった。そして平素、良識ある賢明な人物と会談することを好んだ。彼は関白から、多大の妄想と空中の楼閣とも言える、上記のような内容の書状を受理したが、ほとんど意に介することなく、かねてより賢明であったから、すでに得ているものを、そのように不確実で疑わしいものと交換しようとは思わなかった〉（松田毅一・川崎桃太訳）

どこまで的を射た評価か確認する術はないが、フロイスが秀次を必要以上に持ち上げる理由もないので、少なくともフロイスは高く評価していたのだろう。そうである以上、評価すべき理由があったのだと思われる。

秀次といえば、農民を鉄砲の標的にし、通行人をなで斬りにするなどの残虐な振る舞いゆえに「殺生関白」の異名があったとされてきたが、それは「秀次事件」を経たのちの作り話だ、というのが近年の研究の大勢である。

まずは長久手の戦い以後の秀次の遍歴を確認しておこう。長久手の結果に対しては、秀吉から厳しく叱責されたが、翌天正13年（1585）の四国征伐では戦功が評価され、近江（滋賀県）に43万石をあたえられて八幡山城（近江八幡市）を築いた。同15年には従三位権中納言に任ぜられ（翌年には従二位）、「近江中納言」と呼ばれるようになった。同18年の小田原征伐では、病に臥せる秀長に代わって秀吉の副将を務め、緒戦で山中城（静岡県三島市）を半日で落城させ、秀吉に激賞された。

小田原城の開城後は、徳川家康を補佐して奥州仕置（東北地方の平定）に向かい、その留守中、改易になった織田信雄の旧領のうち尾張（愛知県西部）と伊勢（三重県東部）の北部などが加増され、100万石の大大名になった。ただし、秀次の資質がフロイスの評価どおりだとしても、一族も子飼いの家臣も少ない秀吉が、甥の秀次を能力以上に抜擢したという側面は否定できないだろう。

冤罪を訴えて切腹した秀次を放置できなかった秀吉

その後、運命が動く。奥州仕置で転戦中の天正19年（1591）1月22日に秀長が病死し、8月5日には、2年前に淀殿が産んだ秀吉の嫡男の鶴松も急逝した。藤田恒春氏は「自己を補佐した秀長、後継者として期待した実子の喪失は、何がなんでも補填しなければならなかった。身内で残っているのは、秀次のみとなった」と記す（『豊臣秀次』吉川弘文館）。事実として、11月20日に居城の清洲城（愛知県清須市）に戻った秀次は、28日に権大納言、12月4日に内大臣に昇進し、同28日には関白の勅許を得ることになった。

だが、文禄2年（1593）8月3日、淀殿が拾、のちの秀頼を産んで以後、秀次と秀吉の関係は微妙になっていく。もっとも、当初はそうでもなかった。秀吉は9月4日、秀次を伏見城に呼んで「先ず日本国を五ツに破り、四分参らるべしと云々（日本国を5分割し、うち4つを秀次が治める）」（『言経卿記』）と提案。10月1日には、生後わずか2カ月の拾と秀次の娘の婚約まで決めた（『駒井日記』）。

翌文禄3年（1594）も、秀吉と秀次は大過なくすごしたが、翌文禄4年になると雲行きが変わってきた。秀吉は秀次に、その地位を拾に譲るように求めたのではないか、と見る研究者は多い。だが、秀次が秀吉の期待に応えなかったということか。公家の山科言継は7月8日の日記に、「関白殿ト太閤ト去三日ヨリ御不和也（秀次と秀吉は7月3日から不和だ）」と書いている。秀次は8日、弁明するために伏見城（京都市伏見区）にいる秀吉を訪れたが、会うことすら許されなかった。そこで秀次は、髪を頭上に束ねる元結を切り、5、6人だけを従えて高野山に向かった。

そこまではいいとして、秀吉の許しが得られないと悟った秀次は、少なくとも『御湯殿上日記』の記述に従えば、無実を訴えるためにみずから切腹した。『御湯殿上日記』には「くわんはくどのきのふ十五日のよつ時に御はらをきらせられ候よし申、むしつゆへ、かくの事候のよし申なり（関白は昨日15日の朝10時、切腹なさったそうで、無実だからこうしたとのことだ）」と書かれている。じつは、これは秀次にとって最悪の結果を招く道だった。

秀次が自身の冤罪を訴えて切腹したなら、政権の誤りを指摘された秀吉としては放置できない。そこで秀吉は、秀次に後付けで謀反の罪を着せたと考えられ、女子供をはじめ、何の罪もない人たちの大量虐殺へとつながった。

秀次の首の前で5時間かけて虐殺

7月15日に秀次が切腹した際、小姓の山本主殿、山田三十郎、不破万作、雀部重政、それに東福寺の虎厳玄隆の5名が後を追い、同じ日のうちに側近の木村重茲、粟野秀用、熊谷直之、白江成定らが自刃した。続いて26日、木村重茲の妻と娘が三条河原で殺され、嫡男とその嫁の首がさらされ、13歳の女子が磔に架けられた（『兼見卿記』）。ほかの側近の家族にも、同様の仕打ちがあったのかもしれない。秀次と関わりが深かった6人が、蟄居を命じられた末に成敗された、という記録もある。

そして8月2日を迎える。『上宮寺文書』などによれば、三十数名が7台の車に分乗させられ、京都の市中を引き回されてから三条河原に送られた。1台目の車には子をもつ女性3人が乗り（子は3つ、2つ、1つの3人。5人とする記録もある）、2台目には公家の菊亭晴季の娘である正室と、最上義光の娘である別妻ら4人が。続いて3台目には、武家出身と思われる4人の姿が見え、4番目には公家の四条家の娘ら4人が……。史料によって多少のズレはあるが、三十数名が死に装束を着せられ、こうして護送されたのである。

石田三成らに引き立てられた彼女たちが河原に着くと、盛られた土の上には三宝に載せられた秀次の首が置かれていた。三十数名はみなその首を拝まされたうえで、一人ひとり首をはねられていった。この虐殺劇は衆人監視のもと5時間におよび、処刑が終わると全員の遺体を一カ所に集めて土を盛り、「悪逆塚」と刻まれた塔が建てられた。

はたしてどちらが「悪逆」なのか、と突っ込みたくなるが、それ以前に、あまりにも残酷なので、書きながら気持ちが悪くなるほどである。主人公の秀長が死去して4年半ほど経ってからの事件なので、幸いにも『豊臣兄弟！』では描写されない。いずれにせよ、当時の社会を震撼させたこの事件が、その後の豊臣政権の弱体化につながったことは疑いない。

香原斗志（かはら・とし）

音楽評論家・歴史評論家。神奈川県出身。早稲田大学教育学部社会科地理歴史専修卒業。音楽、美術、建築などヨーロッパ文化にも精通し、オペラを中心としたクラシック音楽の評論活動を行うほか、歴史的な視点を応用し、経済から文化まで現代のさまざまな社会状況にも言及。著書に『カラー版 東京で見つける江戸』『教養としての日本の城』（ともに平凡社新書）『イタリア・オペラを疑え！』（アルテスパブリッシング）など。

デイリー新潮編集部