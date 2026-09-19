偶然駅前でお友達ワンコと会ったママは、ひとしきり撫でて帰宅。すぐに浮気に気づいた愛犬は完全に拗ねてしまったようで…！？いじけっぷりが可愛い話題の投稿は26万回再生を突破し、「ヤキモチ♡」「分かるんだねぇ」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：仕事の帰り道、駅前でワンコを撫でた結果→帰宅後、愛犬が『ニオイ』で気付き…小さな子供のような『拗ね方』】

ママの「浮気」にプイッ！

Instagramアカウント「kamabocokun」に投稿されたのは、コッカプー「かまぼこ」ちゃんのお姿。

この日、帰宅したママがかまぼこちゃんに『ただいま』を言いに行くと、突如プイッと背中を向けたのだそう。

実は、仕事帰りに偶然お友達ワンコに会ったママ。たくさん撫でた後の帰宅に、ニオイでいち早く気づいたかまぼこちゃん。とたんにママに背を向けて拗ねてしまったのだとか…！

子供のようないじけっぷり♡

これはまずいと苦笑いしながら『おやつ食べる？』『お散歩行く？』となだめるママですが、握られた手を振りほどくほどご立腹のご様子。あまりに分かりやすいいじけっぷりは、子供のようで思わず笑ってしまいます。

大好きなおやつ作戦を繰り返しますが、目線すら合わせてくれない手ごわいかまぼこちゃん。ちょっぴりツンデレだという性格が遺憾なく発揮されています…。感情豊かで人間味あふれるかまぼこちゃんのお姿は、多くのユーザーを笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「なんと可愛い♡」「浮気がバレましたね(笑)」「手を払うなんて人間みたい！」など多くのコメントが寄せられています。

無事に仲直り♪

子供のように拗ねてしまったかまぼこちゃんの、その後の展開が投稿されています。何をどうしてもリアクションせず、あからさまにご機嫌斜めのかまぼこちゃんにママも頭を抱えます。

もう一度大好きなおやつ作戦を決行！『おやつ食べてくれる？』と伺いを立てると、パクッと食べてくれたそう…！『ごめんね』と、無事におやつとスキンシップで仲直りができたのだとか。

ママに触れるかまぼこちゃんのちょっぴり投げやりな動作が気になるところですが、まずは和解することが大切。機嫌を取り戻す大変さ（！？）を考えると、もうほかのワンコに浮気はできないかもしれませんね…！

Instagramアカウント「kamabocokun」には、飼い主さんに溺愛されながら幸せに暮らすかまぼこちゃんの日常が紹介されています。大好きなご近所さんとの触れ合いにも癒されてくださいね！

写真・動画提供：Instagramアカウント「kamabocokun」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております