Prime Video視聴ランキング：スペインの恋愛映画『エンフレンタードス：純白の令嬢』が1位【9/7/26 - 9/13/26】
Amazonの動画配信サービス「Prime Video」は、9月7日から9月13日までの週間視聴ランキングを発表した。グローバル映画部門では、9月9日に配信が始まったスペインの『エンフレンタードス：純白の令嬢』が首位を獲得。日本発の『賞金1億円の究極実験 トモダチ100人よべるかな？』は、非英語シリーズ部門で9位にランクインした。
【動画】『エンフレンタードス：純白の令嬢』オフィシャル予告編
『エンフレンタードス：純白の令嬢』は、スペインの有力な実業家の娘マルフィルを主人公にした恋愛映画。マルフィルはニューヨークで誘拐され、目的不明のまま突然解放される。父親はボディガードとしてセバスチャン・ムーアを雇い、2人は常に行動を共にするように。目に見えるものが真実とは限らない世界で、やがて２人はひかれ合い、危険な恋に溺れていく。
"過ち"シリーズの著者、メルセデス・ロンの小説が原作で、エステル・エクスポシトとヒューゴ・ディエゴ・ガルシアが共演している。
同作は英語・非英語作品を合わせた映画総合ランキングに加え、非英語映画部門でも1位を獲得。スペイン作品は同部門で、『俺の過ち』が4位、『テル・ミー・ソフトリー』が5位、『私たちの過ち』が6位、『君の過ち』が7位、『ブルーバード』が8位に入り、TOP10のうち6作品を占めた。
シリーズ総合部門では、アラン・リッチソン主演のアクション・サスペンスドラマ『リーチャー ～正義のアウトロー～』が1位。英国発の自動車番組『グランド・ツアー』が2位、恋愛ドラマ『スターリング・ポイント あの夏、あの島で』が3位、大学のアイスホッケー界を舞台にした恋愛ドラマ『オフキャンパス』が4位に続いた。
Prime Videoは、映画やドラマ、ライブイベントなど幅広いコンテンツを配信する動画配信サービス。ランキングは、9月7日から9月13日までの1週間に世界中のPrime Videoアカウントで視聴された作品をもとに集計。シリーズ作品は、配信中の全シーズンの視聴データを対象としている。日本では視聴できない作品もある。
■グローバル映画 週間TOP10
1：エンフレンタードス：純白の令嬢（スペイン）
2：ザ・ランナー
3：ラスト・サンライズ
4：プロジェクト・ヘイル・メアリー
5：マスターズ・オブ・ユニバース
6：Babita Singh Reporting（原題）（インド）
7：Playdate
8：ひつじ探偵団
9：ワーキングマン
10：Wildcat（原題）
■グローバルTVシリーズ 週間TOP10
1：リーチャー ～正義のアウトロー～
2：グランド・ツアー（英国）
3：スターリング・ポイント あの夏、あの島で
4：オフキャンパス
5：LOL Next（原題）（ドイツ）
6：The Trial（原題）（メキシコ）
7：私たちの青い夏
8：ライド・オア・ダイ ～親友は暗殺者～
9：ザ・ボーイズ
10：The Traitors（原題）（インド）
■非英語映画 週間TOP10
1：エンフレンタードス：純白の令嬢（スペイン）
2：Babita Singh Reporting（原題）（インド）
3：Barreda: Husband, Father, Murderer（原題）（アルゼンチン）
4：俺の過ち（スペイン）
5：テル・ミー・ソフトリー（スペイン）
6：私たちの過ち（スペイン）
7：君の過ち（スペイン）
8：ブルーバード（スペイン）
9：ビースト・レース（ブラジル）
10：ベンガンサ 愛と絆の報復（メキシコ）
■非英語TVシリーズ 週間TOP10
1：LOL Next（原題）（ドイツ）
2：The Trial（原題）（メキシコ）
3：The Traitors（原題）（インド）
4：レボリューショナリーズ ～名もなき革命者たち～（インド）
5：ミルザープル ～抗争の街～（インド）
6：あなたとは違う恋愛（韓国）
7：マクストン・ホール ～私たちをつなぐ世界～（ドイツ）
8：ベティ ～新たなる日々～（コロンビア）
9：トモダチ100人よべるかな？（日本）
10：Good Luck Guys Danmark（デンマーク）
【動画】『エンフレンタードス：純白の令嬢』オフィシャル予告編
『エンフレンタードス：純白の令嬢』は、スペインの有力な実業家の娘マルフィルを主人公にした恋愛映画。マルフィルはニューヨークで誘拐され、目的不明のまま突然解放される。父親はボディガードとしてセバスチャン・ムーアを雇い、2人は常に行動を共にするように。目に見えるものが真実とは限らない世界で、やがて２人はひかれ合い、危険な恋に溺れていく。
同作は英語・非英語作品を合わせた映画総合ランキングに加え、非英語映画部門でも1位を獲得。スペイン作品は同部門で、『俺の過ち』が4位、『テル・ミー・ソフトリー』が5位、『私たちの過ち』が6位、『君の過ち』が7位、『ブルーバード』が8位に入り、TOP10のうち6作品を占めた。
シリーズ総合部門では、アラン・リッチソン主演のアクション・サスペンスドラマ『リーチャー ～正義のアウトロー～』が1位。英国発の自動車番組『グランド・ツアー』が2位、恋愛ドラマ『スターリング・ポイント あの夏、あの島で』が3位、大学のアイスホッケー界を舞台にした恋愛ドラマ『オフキャンパス』が4位に続いた。
Prime Videoは、映画やドラマ、ライブイベントなど幅広いコンテンツを配信する動画配信サービス。ランキングは、9月7日から9月13日までの1週間に世界中のPrime Videoアカウントで視聴された作品をもとに集計。シリーズ作品は、配信中の全シーズンの視聴データを対象としている。日本では視聴できない作品もある。
■グローバル映画 週間TOP10
1：エンフレンタードス：純白の令嬢（スペイン）
2：ザ・ランナー
3：ラスト・サンライズ
4：プロジェクト・ヘイル・メアリー
5：マスターズ・オブ・ユニバース
6：Babita Singh Reporting（原題）（インド）
7：Playdate
8：ひつじ探偵団
9：ワーキングマン
10：Wildcat（原題）
■グローバルTVシリーズ 週間TOP10
1：リーチャー ～正義のアウトロー～
2：グランド・ツアー（英国）
3：スターリング・ポイント あの夏、あの島で
4：オフキャンパス
5：LOL Next（原題）（ドイツ）
6：The Trial（原題）（メキシコ）
7：私たちの青い夏
8：ライド・オア・ダイ ～親友は暗殺者～
9：ザ・ボーイズ
10：The Traitors（原題）（インド）
■非英語映画 週間TOP10
1：エンフレンタードス：純白の令嬢（スペイン）
2：Babita Singh Reporting（原題）（インド）
3：Barreda: Husband, Father, Murderer（原題）（アルゼンチン）
4：俺の過ち（スペイン）
5：テル・ミー・ソフトリー（スペイン）
6：私たちの過ち（スペイン）
7：君の過ち（スペイン）
8：ブルーバード（スペイン）
9：ビースト・レース（ブラジル）
10：ベンガンサ 愛と絆の報復（メキシコ）
■非英語TVシリーズ 週間TOP10
1：LOL Next（原題）（ドイツ）
2：The Trial（原題）（メキシコ）
3：The Traitors（原題）（インド）
4：レボリューショナリーズ ～名もなき革命者たち～（インド）
5：ミルザープル ～抗争の街～（インド）
6：あなたとは違う恋愛（韓国）
7：マクストン・ホール ～私たちをつなぐ世界～（ドイツ）
8：ベティ ～新たなる日々～（コロンビア）
9：トモダチ100人よべるかな？（日本）
10：Good Luck Guys Danmark（デンマーク）