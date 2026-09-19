鬼頭明里、『名探偵プリキュア！』に救われる 「いろんな気持ちを抱える頑張り屋」演じる
声優・鬼頭明里が19日、都内で行われた『映画名探偵プリキュア！不思議な庭と2人の秘密』公開記念舞台あいさつに登壇した。
【写真】観客の前でキャラボイスを披露した千賀光莉
鬼頭は、映画オリジナルキャラクター・かりんを演じる。自身の役について、「感情移入して演じることができたキュアラクター」とし、「みなさんも共感できる部分があるキャラクターだと思います」と語った。
続けて、「いろんな気持ちを抱える頑張り屋さんだからこそ、自分のことをだめだなと思っちゃうところって、みなさんあると思うんですよね。そんなかりんちゃんを、寄り添いながらみんなが助けてくれる。かりんちゃん自身も救われたし、私も救われました」と心の内を明かした。
今作は、「自分で見て、感じて、考えて、“本当”の答えを出す」というテーマを掲げるABCテレビ・テレビ朝日系アニメ「名探偵プリキュア！」（毎週日曜 前8：30）の劇場版。ある日、街で大切なものが使えなくなる「バツ印事件」が発生。事件を追う明智あんな（千賀光莉）たちは、妖精・レインからの依頼で少女・かりんを守るため、かりんの庭へ。早速調査を始めるが、平和な庭にも突然ダメダメが現れて…。不思議な庭に隠された秘密と事件の真相を解き明かす。
同イベントにはほかに、千賀光莉、本渡楓、長谷川育美、東山奈央が参加した。
【写真】観客の前でキャラボイスを披露した千賀光莉
鬼頭は、映画オリジナルキャラクター・かりんを演じる。自身の役について、「感情移入して演じることができたキュアラクター」とし、「みなさんも共感できる部分があるキャラクターだと思います」と語った。
続けて、「いろんな気持ちを抱える頑張り屋さんだからこそ、自分のことをだめだなと思っちゃうところって、みなさんあると思うんですよね。そんなかりんちゃんを、寄り添いながらみんなが助けてくれる。かりんちゃん自身も救われたし、私も救われました」と心の内を明かした。
同イベントにはほかに、千賀光莉、本渡楓、長谷川育美、東山奈央が参加した。