秋は多くの学校で運動会が行われます。そんな中、自衛隊東京地方協力本部（以下、自衛隊）が9月19日までに公式インスタグラムの情報を更新。速く走る方法を紹介し、SNS上で話題となっています。

【画像】「えっ…！？」 これが足が速くなる“裏技”です！

自衛隊は「運動会で1位を取る方法！？」と投稿。速く走る方法として「ポイントは、足首に輪ゴムをかけて8の字にねじり、もう一方を親指に引っかけること」「これによって、親指が引っ張られることで足裏や足指の使い方が変わり、地面を蹴る・脚を前に出すときの感覚に変化が出ると考えられています」と解説しています。

注意点として、「ただし、『輪ゴムをつければ誰でも速くなる』という科学的な裏付けがあるわけではありません」とコメントしており、次のように紹介しています。

【注意事項】

・きつく締めすぎない

・しびれ、痛み、皮膚の変色が出たらすぐ外す

・長時間つけっぱなしにしない

・小さな子どもが試す場合は必ず大人が確認する

・走る前に歩いたり軽く動いたりして違和感がないか確認する

この投稿に対し、SNSでは「子どもの頃に知りたかった」「秋の運動会シーズンに役立つ」「すごい」「小学校ではやりそう」などの声が上がっています。