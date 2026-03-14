豊臣秀吉には、正妻・寧々のほかに複数の別妻がいた。歴史学者の黒田基樹さんは「秀吉の嫡男を産んだのは、別妻の茶々だった。それは、彼女が信長の妹・お市の方の娘だったからだ」という――。※本稿は、黒田基樹『お市の方の生涯 「天下一の美人」と娘たちの知られざる政治権力の実像』（朝日新書）の一部を再編集したものです。淀殿（茶々）と豊臣秀吉（写真左＝奈良県立美術館収蔵／CC-PD-Mark／Wikimedia Commons、右＝高台寺