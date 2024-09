TikTokではさまざまな健康法やダイエット法が流行していますが、近年は一部のユーザーの間で「Tadpole water(オタマジャクシの水)」と呼ばれる健康飲料が、ダイエットに役立つとして人気を集めているとのこと。「オタマジャクシの水」の材料や作り方、そして健康面でのメリットについて、イギリスのエッジ・ヒル大学で栄養学を研究しているヘイゼル・フライト氏が解説しています。‘Tadpole water’ might sound gross - but it co