『告白－25年目の秘密－』最終回 “爽太”松村北斗、絶体絶命の“麻里子”岡崎紗絵を救うため“佐倉”玉山鉄二と対峙
松村北斗が主演するドラマ『告白－25年目の秘密－』（日本テレビ系／毎週土曜21時）の最終回が19日の今夜放送される。
【写真】涙をこぼす爽太（松村北斗）『告白－25年目の秘密－』最終回より
本作は、一人の女性に幼い頃から25年間、片想いし続けてきた男が巻き起こす無垢で危険なラブサスペンス。脚本を務めるのは『こっち向いてよ向井くん』（日本テレビ系）、『恋は闇』（日本テレビ系）の渡邉真子。キャストには主演の松村はじめ岡崎紗絵、塩野瑛久、佐々木希、水野美紀、玉山鉄二らが顔を揃える。
■最終回あらすじ
野瀬化粧品に務める雪村爽太（松村）は、25年間、片想いを寄せる野瀬麻里子（岡崎）の実母・恭子を殺害した真犯人を突き止める。恭子を自殺に見せかけて殺害したのは、当時18歳だった捜査一課刑事・佐倉泰輔（玉山）だった。真相に気付いた爽太は、麻里子を危険から守ろうとするが…。
一方、麻里子は、父・野瀬銀次郎（石黒賢）から、25年間ひた隠しにしてきた継母・サユリ（水野）との“秘密”を聞かされ動揺。そんな麻里子に、泰輔から連絡が入る。恭子と瓜二つの麻里子に、ゆがんだ愛情を募らせる泰輔。そうとは知らない麻里子は、泰輔の呼び出しに応じ、彼のアトリエへ向かってしまう…。
ドラマ『告白－25年目の秘密－』は日本テレビ系にて毎週土曜21時放送。
【写真】涙をこぼす爽太（松村北斗）『告白－25年目の秘密－』最終回より
本作は、一人の女性に幼い頃から25年間、片想いし続けてきた男が巻き起こす無垢で危険なラブサスペンス。脚本を務めるのは『こっち向いてよ向井くん』（日本テレビ系）、『恋は闇』（日本テレビ系）の渡邉真子。キャストには主演の松村はじめ岡崎紗絵、塩野瑛久、佐々木希、水野美紀、玉山鉄二らが顔を揃える。
野瀬化粧品に務める雪村爽太（松村）は、25年間、片想いを寄せる野瀬麻里子（岡崎）の実母・恭子を殺害した真犯人を突き止める。恭子を自殺に見せかけて殺害したのは、当時18歳だった捜査一課刑事・佐倉泰輔（玉山）だった。真相に気付いた爽太は、麻里子を危険から守ろうとするが…。
一方、麻里子は、父・野瀬銀次郎（石黒賢）から、25年間ひた隠しにしてきた継母・サユリ（水野）との“秘密”を聞かされ動揺。そんな麻里子に、泰輔から連絡が入る。恭子と瓜二つの麻里子に、ゆがんだ愛情を募らせる泰輔。そうとは知らない麻里子は、泰輔の呼び出しに応じ、彼のアトリエへ向かってしまう…。
ドラマ『告白－25年目の秘密－』は日本テレビ系にて毎週土曜21時放送。