「アジア最強の日本が屈辱」「観客席はガラガラ」２戦16発も…1202人→1029人の集客に韓国メディアが衝撃「興行面では惨敗だ」【アジア大会】
アジア競技大会（愛知・名古屋）に参戦中の日本女子代表は９月17日、グループEの第２節でベトナムと静岡県のエコパスタジアムで対戦。８－０の大勝を収めた。
しかし、この一戦でも、８－０で圧勝したタイとの初戦に続いて空席が目立ち、小さくない反響を呼んだ。
韓国メディア『Xports News』も集客数に着目。「アジア１位の日本女子サッカー、観客席はガラガラでまた屈辱。２試合連続８－０の大勝も1202人→1029人に減少。興行面では惨敗だ」と見出しを打ち、次のように報じた。
「日本女子サッカーが『アジア最強』という名声に見合わず、２試合連続で興行的に振るわず屈辱を味わった」
「14日に行われたタイとのグループリーグE組の第１戦に続き、17日のベトナムとの第２戦でも８－０で勝利し、２試合で計16ゴールを叩き出したものの、日本女子代表の試合を観るためにスタジアムを訪れた観客は、２試合合わせても2200人を少し超える程度だった」
同メディアは「日本女子サッカーは今大会、試合内容と結果の両面で成果を上げているにもかかわらず、肝心の興行面が伴わず頭を悩ませている」と続けた。
「日本のファンの間でも、女子代表に対する関心が極めて低いことが指摘されている」
日本開催で観客が1000人程度しか入らないという事実に、衝撃を受けたようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】韓国メディアが驚いたガラガラのスタンド
しかし、この一戦でも、８－０で圧勝したタイとの初戦に続いて空席が目立ち、小さくない反響を呼んだ。
韓国メディア『Xports News』も集客数に着目。「アジア１位の日本女子サッカー、観客席はガラガラでまた屈辱。２試合連続８－０の大勝も1202人→1029人に減少。興行面では惨敗だ」と見出しを打ち、次のように報じた。
「14日に行われたタイとのグループリーグE組の第１戦に続き、17日のベトナムとの第２戦でも８－０で勝利し、２試合で計16ゴールを叩き出したものの、日本女子代表の試合を観るためにスタジアムを訪れた観客は、２試合合わせても2200人を少し超える程度だった」
同メディアは「日本女子サッカーは今大会、試合内容と結果の両面で成果を上げているにもかかわらず、肝心の興行面が伴わず頭を悩ませている」と続けた。
「日本のファンの間でも、女子代表に対する関心が極めて低いことが指摘されている」
日本開催で観客が1000人程度しか入らないという事実に、衝撃を受けたようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】韓国メディアが驚いたガラガラのスタンド