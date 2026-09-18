趣里、本広克行監督のむちゃぶりに苦笑い「本当にやめてください！」 突然トークに巻き込まれる
俳優の織田裕二、趣里、本広克行監督が18日、都内で行われた映画『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ！』初日舞台あいさつに登場した。
【全身ショット】デコルテあらわ！胸元ざっくりコーデで登場した趣里
勝手知ったる織田と本広監督。軽快にトークをしていたかと思ったところで本広監督が「みんなのことを見ていた。特に趣里ちゃん」と強引にトークに引き込んだ。趣里は「来ましたか…」と苦笑いで、織田は「監督のむちゃぶりタイムです」と笑う。福岡で行われたイベントから本広監督が趣里にむちゃぶりする定番の流れができあがったそう。本広監督は「（趣里の）トーク力を聞いてほしくて」とニヤリとすると、趣里は「脈絡なしにふられるんです！本当にやめてください！」と大慌てになっていた。
14年ぶりとなる織田主演のシリーズ最新作『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ！』では、舞台を2026年の東京に移し、警視庁刑事部捜査第一課に所属する青島俊作の新たな物語が描かれる。「N.E.W.」には「NEXT. EVOLUTION. WORLD.」の意味が込められており、新たな仲間たちとともに“踊る”プロジェクトが再始動する。
イベントには、白洲迅、増田貴久（NEWS）、野呂佳代、玉井詩織（ももいろクローバーZ）、藤吉夏鈴（櫻坂46）、齊藤なぎさも登場した。
【全身ショット】デコルテあらわ！胸元ざっくりコーデで登場した趣里
勝手知ったる織田と本広監督。軽快にトークをしていたかと思ったところで本広監督が「みんなのことを見ていた。特に趣里ちゃん」と強引にトークに引き込んだ。趣里は「来ましたか…」と苦笑いで、織田は「監督のむちゃぶりタイムです」と笑う。福岡で行われたイベントから本広監督が趣里にむちゃぶりする定番の流れができあがったそう。本広監督は「（趣里の）トーク力を聞いてほしくて」とニヤリとすると、趣里は「脈絡なしにふられるんです！本当にやめてください！」と大慌てになっていた。
イベントには、白洲迅、増田貴久（NEWS）、野呂佳代、玉井詩織（ももいろクローバーZ）、藤吉夏鈴（櫻坂46）、齊藤なぎさも登場した。