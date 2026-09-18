緒方恵美『遊☆戯☆王』の“初代”紹介記事に「私だったはず」「サミシイ」一部ファンも思わず共鳴

「初代」は私だったはず--。人気アニメ『遊☆戯☆王』をめぐり、声優の緒方恵美が漏らした発言が、思わぬ論争を呼んでいる。発端は、一部ウェブニュースの記事だった。

「原作者の高橋和希さんによる、初の原画展『高橋和希原画展 YU-GI-OH! ART WORKS』が12月から開催されます。それを記念したスペシャルアニメーションが公開され『“遊戯王”初代の特別アニメ公開』と紹介されました」（スポーツ紙記者）

2000年4月にスタートした『遊☆戯☆王デュエルモンスターズ』（テレビ東京系）を起点に、最新作まで「計8シリーズ」と紹介する記事があったが……。

「『遊戯王』といえば、風間俊介さんが武藤遊戯を演じたテレ東“DM版”が広く知られています。しかし、1998年にはテレビ朝日系で最初のアニメ版『遊☆戯☆王』が放送されており、そこで遊戯を演じたのが緒方さんでした。つまり『初代』としながら、1998年版が抜け落ちていたわけです」（同前）

これに、緒方はXで、

《「初代」は私だったはずなのだけど、、、覚えてる方はどのくらいいるのかな? 今の認識は違うのね。サミシイ》

と、複雑な思いを吐露した。Xでは、

《初代しか見てない者からするとあれこそが遊戯王》

《30周年なら、1998年版もちゃんと一緒に思い出してほしい》

と理解を示す声が。一方、

《好きな声優さんだからなんか悲しい》

と、さりげなくメッセージを発した緒方をたしなめるような声も。

「最初にテレビアニメで遊戯を演じたのは緒方さんですが、長く放送されたDM版で風間さんのイメージが広く定着しました。DM版から知った世代には、こちらが“初代”という感覚なのでしょう。

反響を受け、緒方さんは16日に《遊戯王が諸事情で別で制作になった時、当時の原作サイド・関係メインスタッフの皆様に「これからは【初代】と名乗って下さい」と言われ、それを守り、それからプロフィール等にも（必要ある際は）「遊戯王（初代）」とずっと記載し続けてきました》と明かしました。『初代』は突然、言い出した呼び方ではなく、長年、使い続けてきたものだったわけです。

緒方さんは同じ投稿で、どちらが正しいなどというつもりはなく、論争になることも本意ではないと説明しています」（アニメ誌編集者）

連載開始から30年。長く愛されてきた作品だからこそ、それぞれの“初代”があるようだ。