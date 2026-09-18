ブラッド・ピット、テイラー・スウィフトの挙式は恋人とはぐれるほど大規模だった
テイラー・スウィフトとトラビス・ケルシーの結婚式に、恋人のイネス・デ・ラモンとともに出席したブラッド・ピット。ニューヨークのマディソン・スクエア・ガーデンで行われた式はあまりにも大規模で、イネスとはぐれてしまったそうだ。
【写真】テイラーの挙式に参加したイネス・デ・ラモンの透けドレス ブラピとのラブラブショットも
現地時間9月16日、米テネシー州ナッシュビルで開催された主演映画『ハート・オブ・ビースト』のプレミアイベントで、Entertainment Tonightの記者から「テイラーの挙式でイネスさんとはぐれたのは本当ですか？」と尋ねられたブラッドは、「世紀の結婚式のことかな？」と笑顔で反応。
ブラッドは「本当に盛大で素晴らしい夜だった。10時間続いた。いや、12時間だったかもしれない。細部まで考え抜かれた式で、とても感動したし、楽しかった」と振り返り、「ええ、そうです。本当に“巨大”でした。ごった返すダンスフロアで確かに一瞬彼女を見失いました」と明かした。
ブラッドとイネスは、2022年11月にロサンゼルスで行われたボノのコンサートで初めて2ショットをキャッチされ、交際の噂が浮上。約2年後の2024年7月のF1イギリスグランプリで関係をオープンにした後、同年9月にはヴェネチア国際映画祭でレッドカーペットデビューを果たした。昨年、ブラッドが主演映画『F1（R） エフワン』お披露目のために緊急来日した際も、イネスを帯同させるなど、順調交際が伝えられている。
テイラーとトラビスが7月に結婚した際には、ヘアスタイリストのローリー・ザノレッティが、「ミューヨークで開催されるものすごいイベントに出席するお気に入りの恋人たち、イネス・デ・ラモンとブラッド・ピット」とキャプションを添え、2人の写真を公開。ファンからは「素敵」「パワーカップル」などの反応が寄せられていた。
なお、『ハート・オブ・ビースト』は、アラスカ奥地の大自然を舞台に、退役軍人と義足の元軍用偵察犬の“絆”を真正面から描く感動ドラマ。プレミアではブラッドは迷彩柄のスーツ姿で来場し、ピーチカラーのドレスに身を包んだイネスと手をつないで写真撮影に応じていた。
映画『ハート・オブ・ビースト』は、9月25日より全世界同時公開。
【写真】テイラーの挙式に参加したイネス・デ・ラモンの透けドレス ブラピとのラブラブショットも
現地時間9月16日、米テネシー州ナッシュビルで開催された主演映画『ハート・オブ・ビースト』のプレミアイベントで、Entertainment Tonightの記者から「テイラーの挙式でイネスさんとはぐれたのは本当ですか？」と尋ねられたブラッドは、「世紀の結婚式のことかな？」と笑顔で反応。
ブラッドとイネスは、2022年11月にロサンゼルスで行われたボノのコンサートで初めて2ショットをキャッチされ、交際の噂が浮上。約2年後の2024年7月のF1イギリスグランプリで関係をオープンにした後、同年9月にはヴェネチア国際映画祭でレッドカーペットデビューを果たした。昨年、ブラッドが主演映画『F1（R） エフワン』お披露目のために緊急来日した際も、イネスを帯同させるなど、順調交際が伝えられている。
テイラーとトラビスが7月に結婚した際には、ヘアスタイリストのローリー・ザノレッティが、「ミューヨークで開催されるものすごいイベントに出席するお気に入りの恋人たち、イネス・デ・ラモンとブラッド・ピット」とキャプションを添え、2人の写真を公開。ファンからは「素敵」「パワーカップル」などの反応が寄せられていた。
なお、『ハート・オブ・ビースト』は、アラスカ奥地の大自然を舞台に、退役軍人と義足の元軍用偵察犬の“絆”を真正面から描く感動ドラマ。プレミアではブラッドは迷彩柄のスーツ姿で来場し、ピーチカラーのドレスに身を包んだイネスと手をつないで写真撮影に応じていた。
映画『ハート・オブ・ビースト』は、9月25日より全世界同時公開。