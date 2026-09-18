『風、薫る』“りん”見上愛＆“シマケン”佐野晶哉、本音をさらけ出す2人にネット号泣「愛しくて苦しくて…」「切なすぎる」
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜～土曜8時ほか）の第25週「風媒花（ふうばいか）」（第125回）が18日に放送され、りん（見上）とシマケン（佐野晶哉）が互いに本音を吐露する姿が描かれると、ネット上には「2人が愛しくて苦しくて…」「切なすぎる」「朝から涙止まらない…」などの声が相次いだ。
【写真】りん（見上愛）とシマケン（佐野晶哉）に涙する声が殺到
りんは再びシマケンのもとへと向かう。りんの懸命な看護にもかかわらず、シマケンの体調は改善しない。医師の藤田（坂口涼太郎）が診察するが、今後の経過によっては命に関わる場合もあるかもしれないと語る…。
衰弱していくシマケンに薬を飲ませ、脈を測ったりんは彼に「頑張ってください！」と声をかける。シマケンは息も絶えだえの状態で「何で…来て…ほしかった…一緒に…連れていき…たかった…」と声を振り絞り、りんの手を握る。
数年前、失踪した兄の借金を返済するため、りんを残して東京を離れたシマケン。彼は当時を振り返りながら悔いるように「離したくなかった…！」と隠していた本音をさらけ出す。
シマケンの思いに触れたりんは、目を潤ませながら「“何で”は私の方です」と切り出し「何で言ってくれなかったんですか？ 言ってくれたら…。言葉が足りないよ、シマケンさんいっつも…」と応じる。
そしてりんはシマケンの手を握り返しながら「いろんな言葉知ってるはずなのに…大事なことはちっとも…なのに、今…？ ズルい！」と思いをぶつける。続けてりんは涙ながらに「ねえ、あの時、意地張ったんだから、意地張り切ってよ。張り切って生きてよ！」と励ますのだった。
互いに本音をさらけ出したりんとシマケンの姿が描かれると、ネット上には「2人が愛しくて苦しくて…」「切なすぎる」「つらい…報われてほしいよ」といった反響や「はぁ～…朝から涙止まらない…」「むりむりむり大号泣」「化粧する前に観るべきだった金曜日」などの投稿が集まっていた。
【写真】りん（見上愛）とシマケン（佐野晶哉）に涙する声が殺到
りんは再びシマケンのもとへと向かう。りんの懸命な看護にもかかわらず、シマケンの体調は改善しない。医師の藤田（坂口涼太郎）が診察するが、今後の経過によっては命に関わる場合もあるかもしれないと語る…。
数年前、失踪した兄の借金を返済するため、りんを残して東京を離れたシマケン。彼は当時を振り返りながら悔いるように「離したくなかった…！」と隠していた本音をさらけ出す。
シマケンの思いに触れたりんは、目を潤ませながら「“何で”は私の方です」と切り出し「何で言ってくれなかったんですか？ 言ってくれたら…。言葉が足りないよ、シマケンさんいっつも…」と応じる。
そしてりんはシマケンの手を握り返しながら「いろんな言葉知ってるはずなのに…大事なことはちっとも…なのに、今…？ ズルい！」と思いをぶつける。続けてりんは涙ながらに「ねえ、あの時、意地張ったんだから、意地張り切ってよ。張り切って生きてよ！」と励ますのだった。
互いに本音をさらけ出したりんとシマケンの姿が描かれると、ネット上には「2人が愛しくて苦しくて…」「切なすぎる」「つらい…報われてほしいよ」といった反響や「はぁ～…朝から涙止まらない…」「むりむりむり大号泣」「化粧する前に観るべきだった金曜日」などの投稿が集まっていた。