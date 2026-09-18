『無用の人』“聡美”蒼井優しいが寡黙な“父”の人生をたどる特報映像＆新場面カット解禁
蒼井優が主演を務める作家・原田マハの監督デビュー作『無用の人』（2027年1月29日公開）より、主人公・聡美（蒼井優）が寡黙な父（イッセー尾形）の人生をたどる特報映像、新場面写真4点が解禁された。
【動画】映画『無用の人』特報映像はこちら
本作は、原田マハが2014年に刊行した短編集『あなたは、誰かの大切な人』に収録された一編『無用の人』を原作に、自ら監督・脚本を手がける人間ドラマ。
美術館の監視員として働いている聡美（蒼井）の元に、ある日「誕生日の贈り物」と記された小包が届く。中から出てきたのは見覚えのない鍵。差出人はひと月前にこの世を去った父・唯一（イッセー尾形）だった。聡美の母・柊子（渡辺えり）と熟年離婚し、独り暮らしの末、誰にも知られないまま一人静かに息を引き取った唯一。聡美は、鍵が届いたことをきっかけに、唯一が生前愛してやまなかったものを追いかけ始める。
そんな中、美術館から契約打ち切りの通達を受け転職を迫られた聡美は、突然人生の岐路に立たされる。“無用の人”だと言われても好きなことをひたむきに愛し、人生を全うした父が、娘に遺した最後のメッセージとは--。
本作は第74回サン・セバスチャン国際映画祭「コンペティション部門」に正式出品され、現地時間9月21日にワールドプレミア上映される。そのほか、第31回釜山国際映画祭「アジア映画の窓部門」への正式出品も決定。フランス、韓国、台湾、香港での配給も決まり、国外からも熱い視線が注がれている。
特報映像は、「疎遠だった父が死んだ」というナレーションと共に、主人公・聡美（蒼井）の部屋に置かれた遺骨が映し出されるところから始まる。続いて、聡美の母・柊子（渡辺）が「あの人、居てもいなくてもどっちでもいい、無用の人っていうか…」と生前の父・唯一（イッセー尾形）の印象を聡美に吐露するシーン、晩年の父の足取りをたどる聡美の姿、そしてところどころに差し込まれる父・唯一の姿が映し出されている。
“無用の人”と母に言わしめた父は、どのような人生を送ったのか。また「家族さえ知らなかった、父の本当の姿」とは何か。最後は涙が落ちるのをこらえる聡美の姿とエモーショナルな音楽が胸に迫り、父娘のドラマを予感させる映像となっている。
新場面写真（4点）は、聡美が美術館で監視員として働いている姿や、母・柊子が聡美と食事を楽しむ姿、父・唯一と骨董商・タク（永山瑛太）が向かい合う姿などが収められている。登場人物たちが、父・唯一の人生とどう交わっていくのか期待がふくらむ。
映画『無用の人』は、2027年1月29日より全国公開。
【動画】映画『無用の人』特報映像はこちら
本作は、原田マハが2014年に刊行した短編集『あなたは、誰かの大切な人』に収録された一編『無用の人』を原作に、自ら監督・脚本を手がける人間ドラマ。
美術館の監視員として働いている聡美（蒼井）の元に、ある日「誕生日の贈り物」と記された小包が届く。中から出てきたのは見覚えのない鍵。差出人はひと月前にこの世を去った父・唯一（イッセー尾形）だった。聡美の母・柊子（渡辺えり）と熟年離婚し、独り暮らしの末、誰にも知られないまま一人静かに息を引き取った唯一。聡美は、鍵が届いたことをきっかけに、唯一が生前愛してやまなかったものを追いかけ始める。
本作は第74回サン・セバスチャン国際映画祭「コンペティション部門」に正式出品され、現地時間9月21日にワールドプレミア上映される。そのほか、第31回釜山国際映画祭「アジア映画の窓部門」への正式出品も決定。フランス、韓国、台湾、香港での配給も決まり、国外からも熱い視線が注がれている。
特報映像は、「疎遠だった父が死んだ」というナレーションと共に、主人公・聡美（蒼井）の部屋に置かれた遺骨が映し出されるところから始まる。続いて、聡美の母・柊子（渡辺）が「あの人、居てもいなくてもどっちでもいい、無用の人っていうか…」と生前の父・唯一（イッセー尾形）の印象を聡美に吐露するシーン、晩年の父の足取りをたどる聡美の姿、そしてところどころに差し込まれる父・唯一の姿が映し出されている。
“無用の人”と母に言わしめた父は、どのような人生を送ったのか。また「家族さえ知らなかった、父の本当の姿」とは何か。最後は涙が落ちるのをこらえる聡美の姿とエモーショナルな音楽が胸に迫り、父娘のドラマを予感させる映像となっている。
新場面写真（4点）は、聡美が美術館で監視員として働いている姿や、母・柊子が聡美と食事を楽しむ姿、父・唯一と骨董商・タク（永山瑛太）が向かい合う姿などが収められている。登場人物たちが、父・唯一の人生とどう交わっていくのか期待がふくらむ。
映画『無用の人』は、2027年1月29日より全国公開。