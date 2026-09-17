急いては事を仕損じる。心と体の充電が最優先

6.ネットの情報だけで治そうとしたこと

1.資格取得を目指して勉強を始めたこと

うつ病になった人が後から「やらなければ良かった」と思う7つのこと

意外と知らない親子の罠？「自分の幸せより親を優先」してしまう共依存関係の5つのサイン

意外と知らない「心にポッカリ穴が空く」本当の理由。満たされない人が陥る4つの特徴と自尊心の育て方

専門家が解説「うつ病のサイン」顔つきから見抜く心のSOSとオメガサインの正体

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このチャンネルでは、精神科医とカウンセラーが「生活に役立つメンタルヘルス」の情報を発信するチャンネルです。 うつ病、パニック障害、統合失調症、などの精神疾患に関することだけでなく、発達障害やストレスケア、心理学など様々なことについて発信していきます。 ミーデン株式会社運営https://meden.co.jp/