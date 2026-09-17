「良かれと思って…」意外と知らない、うつ病の人が治療中にやって後悔した7つの行動
YouTubeチャンネル「生活に役立つメンタルヘルス」が、「【知っておくと得する！】うつ病が治った人が「やって後悔した」7つのこと」と題した動画を公開した。動画では、精神科医や臨床心理士の視点から、うつ病から回復した人が治療中に「良かれと思ってやったが逆効果だった」と感じる7つの行動について解説している。
動画では、うつ病と診断されると「早く治したい」と焦るあまり、かえって病状をこじらせてしまうケースが多いと指摘。実際の患者の体験談に基づき、後悔しやすい7つの行動を順に紹介した。
一つ目は「資格取得を目指して勉強を始めたこと」である。焦りから何かを積み上げようとするが、集中力や記憶力が低下している時期には内容が頭に入らず、結果的に自分を責めることにつながるという。また、気分転換を目的とした「海外旅行」も、移動や環境の変化が想像以上に体力を消耗し、帰国後に反動で落ち込みが激しくなることが解説された。「引っ越し」についても、物件探しや手続きでエネルギーを使い果たし、慣れない土地での孤独感が新たな負担になるとしている。
さらに、「人間関係を切ってしまったこと」や「早く復職しすぎたこと」も挙げられた。人と関わる余力がない時期に極端に縁を切ったり、申し訳なさから焦って復職して再び体調を崩したりすることは、回復を遅らせる要因となる。そして、精神科への抵抗感から「ネットの情報だけで治そうとしたこと」や、そもそも甘えではなく病気の症状である「朝起きられない自分を毎日責めたこと」が、自己嫌悪の悪循環を生む原因だと語られた。
動画の終盤では、「急いては事を仕損じる」という言葉を引用し、何かを成し遂げようとするのではなく、遠回りに見えても家でゆっくりと心と体の充電をすることが最も良い治療法であると結論付けた。この解説は、現在療養中の人にとって、焦りを手放すための重要なヒントとなるはずだ。
動画では、うつ病と診断されると「早く治したい」と焦るあまり、かえって病状をこじらせてしまうケースが多いと指摘。実際の患者の体験談に基づき、後悔しやすい7つの行動を順に紹介した。
一つ目は「資格取得を目指して勉強を始めたこと」である。焦りから何かを積み上げようとするが、集中力や記憶力が低下している時期には内容が頭に入らず、結果的に自分を責めることにつながるという。また、気分転換を目的とした「海外旅行」も、移動や環境の変化が想像以上に体力を消耗し、帰国後に反動で落ち込みが激しくなることが解説された。「引っ越し」についても、物件探しや手続きでエネルギーを使い果たし、慣れない土地での孤独感が新たな負担になるとしている。
さらに、「人間関係を切ってしまったこと」や「早く復職しすぎたこと」も挙げられた。人と関わる余力がない時期に極端に縁を切ったり、申し訳なさから焦って復職して再び体調を崩したりすることは、回復を遅らせる要因となる。そして、精神科への抵抗感から「ネットの情報だけで治そうとしたこと」や、そもそも甘えではなく病気の症状である「朝起きられない自分を毎日責めたこと」が、自己嫌悪の悪循環を生む原因だと語られた。
動画の終盤では、「急いては事を仕損じる」という言葉を引用し、何かを成し遂げようとするのではなく、遠回りに見えても家でゆっくりと心と体の充電をすることが最も良い治療法であると結論付けた。この解説は、現在療養中の人にとって、焦りを手放すための重要なヒントとなるはずだ。
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