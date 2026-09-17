「宿舎も人手も足りない、水漏れまで…」アジア大会“運営問題”に韓国メディア呆れ　開幕目前に「総体的難局」

費用は予想の3倍以上に膨れ上がったが、選手が滞在する宿舎すらまともに用意されなかった。開幕を2日後に控えた日本開催のアジア大会が、深刻な運営問題を露呈させている。

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韓国メディア『OSEN』は9月17日、「選手村もないのに開催費用は予想の3倍…愛知・名古屋AG、宿舎不足・漏水・人手不足まで総体的難局」と見出しを打ち、アジア大会の現状を指摘している。

日本メディア『毎日新聞』は同日、愛知・名古屋アジア大会の開催費用がアジアパラ大会含め計3700億円となり、当初の予想額の3倍以上にまで増加したと報じた。

組織委員会は大会開催に先立ち、建築費の高騰を理由に約1万人を収容できる選手村の建設を中止した。代わりに費用削減と環境配慮を掲げ、組立式のコンテナや大型クルーズ船を宿舎として活用することにした。

（写真＝サーチコリアニュース編集部）

ただ、費用を削減するどころか大会全体の開催費が大幅に増加し、宿泊環境まで悪化している。

韓国の男子バスケや柔術、自転車など一部種目の選手は3人1室のコンテナ宿舎を割り当てられた。長身のバスケ選手たちが足をまともに伸ばせないほどスペースが狭く、客室や食堂では水漏れまで発生したとされる。

男子バスケ韓国代表のピョン・ジュンヒョンは、宿舎のトイレで水が漏れている様子をSNSに公開し、「助けてください」と投稿して話題を集めた。

クルーズ船も、選手の人数に対してトイレが不足しているとの不満が出た。参加規模が組織委の予想を超えたことで、一部選手は滞在先すら確保できなかったとされる。

とはいえ、代わりのホテルを探す作業も容易ではない。開幕日の19日からは日本の大型連休「シルバーウィーク」が始まる。名古屋一帯で空室を確保することは困難な状況だ。

また最近では、名古屋一体で降った記録的な大雨によって、港近くの臨時宿舎に滞在していた選手や関係者約400人が緊急避難し、一部の競技場でも水漏れ被害が確認された。

組織委は予期せぬ追加要望や物価・人件費の高騰により、それぞれ約600億円、550億円の費用が追加でかかったと説明した。現場では人手不足の問題も発生している状態だ。

（記事提供＝OSEN）