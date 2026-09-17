会見に森保監督が出席

日本サッカー協会（JFA）は9月17日、千葉県内で日本代表メンバーを発表会見を行った。

森保一監督と山本昌邦技術委員長兼ナショナルチームダイレクターが出席。第3次森保ジャパンの初陣は9月25日にウルグアイ戦（宮城）で迎え、同28日にベネズエラ戦（広島）、10月1日エクアドル戦（横浜）、同5日にパナマかニュージーランドと国立で戦う。

森保ジャパンは6月に北中米ワールドカップ（W杯）へ臨み、ベスト32で敗退。7月に森保監督の続投が決定し、27年アジアカップまでの異例短期契約が結ばれた。後任として、現在2028年のロス五輪を目指すU-21日本代表の大岩剛監督が兼任することが決まっている。

4試合控えていることから、計31人が招集。W杯メンバーからは20人が継続して選ばれており、代表引退をした遠藤航の他、大迫敬介、菅原由勢、小川航基、町野修斗が選外となっている。また、DF谷口彰悟も今季のリーグ戦で負傷し、40歳DF長友佑都も選ばれなかった。

国内組では相馬勇紀や熊坂光希など5人を選出。谷村海那（横浜F・マリノス）、中野就斗（サンフレッチェ広島）、松木玖生（サウサンプトン）、齋藤俊輔（ウェステルロー）の4人がA代表で初選出となった。（FOOTBALL ZONE編集部）