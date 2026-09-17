過酷さも…ブラッド・ピット『ハート・オブ・ビースト』大自然ロケの裏側映像＆メイキング写真解禁
ブラッド・ピット主演最新作『ハート・オブ・ビースト』より、退役軍人のジェームズを演じた主演のブラッド・ピットと、デヴィッド・エアー監督らが、舞台となった過酷な大自然での撮影を振り返る特別映像＜奇跡のロケーション＞が解禁となった。
【動画】圧倒のスケールで挑む極限ロケ 『ハート・オブ・ビースト』 特別映像
本作は、アラスカ奥地の大自然を舞台に、退役軍人と義足の元軍用偵察犬が、バディとして互いを支え合いながら「マイホームへ還る」ために歩みを共にする姿を通して、2人の“絆”を真正面から描く感動ドラマ。人間を寄せ付けない“魔の領域”＜ハート・オブ・ビースト＞に取り残された人間と犬の言葉を超えた信頼関係と、生きる希望をあぶり出していく。
雄大な自然のなかでロケーション撮影が実施された本作。ブラッドは「大自然がこの映画の主人公とも言える。美しい自然の中で撮影したんだ。圧倒されるよ」と回想。一方、エアー監督は「氷河を超え山奥に入っていく。想像以上に大変だった」と話し、前人未到の撮影に挑んだ圧巻のロケーションについて「キャンバスそのものだ。あそこには特別な何かが宿っている」と表現する。
また、ブラッドは「オザークで育ったので、幼少期からアウトドアには親しんでいた」と自身のルーツを明かしつつ、幻想的な森林、奇岩や清流が広がる今回の撮影地について「自分にとって非常に居心地が良く、心まで穏やかになれた」と振り返った。
プロデューサーのオリヴィア・ハミルトンが「四方を山に囲まれていても果てしない広がりを感じて包み込まれる感覚」と評するように、映像内では壮大な自然のなかで、ブラッドと義足の元偵察犬オーディンを演じたシェパードが撮影に挑む姿が収められている。
「撮影環境はとても過酷だった」（エアー監督）、「どんな天候でも撮影を続けた」（ブラッド）と話すように、密林や激しい雨、切り立った峡谷など、容赦ない自然の猛威に向き合いながら撮影は進められた。エアー監督は「風、山、木々、川、そして水…すべてがひとつになった。原始を感じる」と吐露する。
最後にブラッドは「この経験を通して、現場の全員が口をそろえて言っていた。“もう二度と味わえない、特別な体験だった”」とコメント。数々のハリウッド大作を手掛けてきた熟練のクルーたちも感嘆した、奇跡のような撮影ロケーションの裏側が凝縮された映像となっている。
併せて解禁されたメイキングスチールには、深い森のなか、むき出しの岩の上で和やかに言葉を交わすブラッドとエアー監督の姿と、後方いっぱいに広がる湖をバックに撮影に挑む様子が捉えられている。
映画『ハート・オブ・ビースト』は、9月25日より全世界同時公開。
【動画】圧倒のスケールで挑む極限ロケ 『ハート・オブ・ビースト』 特別映像
本作は、アラスカ奥地の大自然を舞台に、退役軍人と義足の元軍用偵察犬が、バディとして互いを支え合いながら「マイホームへ還る」ために歩みを共にする姿を通して、2人の“絆”を真正面から描く感動ドラマ。人間を寄せ付けない“魔の領域”＜ハート・オブ・ビースト＞に取り残された人間と犬の言葉を超えた信頼関係と、生きる希望をあぶり出していく。
また、ブラッドは「オザークで育ったので、幼少期からアウトドアには親しんでいた」と自身のルーツを明かしつつ、幻想的な森林、奇岩や清流が広がる今回の撮影地について「自分にとって非常に居心地が良く、心まで穏やかになれた」と振り返った。
プロデューサーのオリヴィア・ハミルトンが「四方を山に囲まれていても果てしない広がりを感じて包み込まれる感覚」と評するように、映像内では壮大な自然のなかで、ブラッドと義足の元偵察犬オーディンを演じたシェパードが撮影に挑む姿が収められている。
「撮影環境はとても過酷だった」（エアー監督）、「どんな天候でも撮影を続けた」（ブラッド）と話すように、密林や激しい雨、切り立った峡谷など、容赦ない自然の猛威に向き合いながら撮影は進められた。エアー監督は「風、山、木々、川、そして水…すべてがひとつになった。原始を感じる」と吐露する。
最後にブラッドは「この経験を通して、現場の全員が口をそろえて言っていた。“もう二度と味わえない、特別な体験だった”」とコメント。数々のハリウッド大作を手掛けてきた熟練のクルーたちも感嘆した、奇跡のような撮影ロケーションの裏側が凝縮された映像となっている。
併せて解禁されたメイキングスチールには、深い森のなか、むき出しの岩の上で和やかに言葉を交わすブラッドとエアー監督の姿と、後方いっぱいに広がる湖をバックに撮影に挑む様子が捉えられている。
映画『ハート・オブ・ビースト』は、9月25日より全世界同時公開。