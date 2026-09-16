ディズニー公式が発表

フィギュアスケート男子で五輪連覇を達成した羽生結弦さんと、超人気キャラクターのコラボが実現した。ディズニー・ジャパン公式Xは15日、「くまのプーさん」の原作デビュー100周年を記念した羽生さんとの商品コレクションにおけるティザー映像を公開。ファンを感激させている。

100エーカーの森に迷い込んだ。倒木に腰かけた羽生さん。手を振って歩み寄ってきたくまのプーさんと笑顔でハグ。一緒に本を読んでいた。

8月に発表されていたコラボの続報。同社公式Xは「プロフィギュアスケーター #羽生結弦 さんとの特別なコラボレーション『SHOWER OF HEART』とともに 100周年の特別なアニバーサリーを彩ります」などと記してティザー映像を投稿した。

ファンからは「こんなん泣いちゃうわ…」「はにゅうさんが幸せそうで、全俺が泣いてる」「わあああああああああああああ」「ディズニー公式さんからこんな動画が届く世界線まで来たのね」「俺は、まだ夢を見ているのか…？」「え！！！尊尊尊尊」などの声が上がった。

羽生さんの公式Xも「やっと会えた」と反応していた。



（THE ANSWER編集部）