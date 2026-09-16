伊藤園 matcha LOVE 190mlPET×30本 PR hb.afl.rakuten.co.jp

「matcha LOVE」は、国産抹茶（国産100％）をまるごと摂取できる無糖の体験型抹茶飲料です。 キャップ部分に抹茶が入っておりますので、キャップを開けるだけで“いつでも、どこでも、手軽に”、つくり立ての抹茶をお楽しみいただけます。