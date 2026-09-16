博多駅某所でLET′S TRY MATCHA! 抹茶だらけの「インバウンド向け自販機」
JR博多駅（福岡市博多区）の構内に、抹茶関連商品のみで埋め尽くされた自動販売機が設置されている。
YouTubeのショート動画「[📍博多]抹茶抹茶抹茶…インバウンド向け自販機🍵 #shorts #matcha #福岡」で紹介されているその自販機は、見渡す限り緑一色のラインナップ。伊藤園の「matcha LOVE」をはじめとした飲料などがずらりと並び、売られているのは抹茶製品ばかりだ。価格帯は300円のものから800円、1,500円といった高額な商品までさまざま。自販機には英語表記が多く用いられており、外国人観光客を強く意識した仕様となっている。
ひときわ目を引くのは、自販機に大きく掲げられた「博多駅でここだけ！インバウンド向け自販機！」という潔いキャッチコピー。「Find your perfect Japanese memory here.（あなたにぴったりの『日本の思い出』をここで）」というメッセージも添えられている。ターゲット層を明確に絞り込んだ、思い切ったコンセプトが窺える。自販機の下部には「LET'S TRY MATCHA!」や「HOW TO MAKE MATCHA」と記された案内があり、抹茶の点て方を英語や中国語、韓国語などで解説する言葉も。
動画内ではあえて詳しい設置場所については述べられていない。海外観光客でなくとも、福岡へ旅行に訪れた際は博多駅でこの珍しい抹茶専用自販機を探してみては？
YouTubeのショート動画「[📍博多]抹茶抹茶抹茶…インバウンド向け自販機🍵 #shorts #matcha #福岡」で紹介されているその自販機は、見渡す限り緑一色のラインナップ。伊藤園の「matcha LOVE」をはじめとした飲料などがずらりと並び、売られているのは抹茶製品ばかりだ。価格帯は300円のものから800円、1,500円といった高額な商品までさまざま。自販機には英語表記が多く用いられており、外国人観光客を強く意識した仕様となっている。
ひときわ目を引くのは、自販機に大きく掲げられた「博多駅でここだけ！インバウンド向け自販機！」という潔いキャッチコピー。「Find your perfect Japanese memory here.（あなたにぴったりの『日本の思い出』をここで）」というメッセージも添えられている。ターゲット層を明確に絞り込んだ、思い切ったコンセプトが窺える。自販機の下部には「LET'S TRY MATCHA!」や「HOW TO MAKE MATCHA」と記された案内があり、抹茶の点て方を英語や中国語、韓国語などで解説する言葉も。
動画内ではあえて詳しい設置場所については述べられていない。海外観光客でなくとも、福岡へ旅行に訪れた際は博多駅でこの珍しい抹茶専用自販機を探してみては？
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hb.afl.rakuten.co.jp
「matcha LOVE」は、国産抹茶（国産100％）をまるごと摂取できる無糖の体験型抹茶飲料です。 キャップ部分に抹茶が入っておりますので、キャップを開けるだけで“いつでも、どこでも、手軽に”、つくり立ての抹茶をお楽しみいただけます。
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