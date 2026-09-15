ヤンキースに批判殺到「ドジャースと違う」 お酒片手に…ジャッジが「はしゃぎすぎ」
ヤンキースとドジャースの対比に厳しい意見が殺到している
【MLB】ヤンキース 8ー3 ツインズ（日本時間15日・ミネソタ）
ヤンキースがポストシーズン進出を決めた際の祝勝会（シャンパンファイト）の様子に対し、日米のファンから賛否両論、冷ややかな声も集まっている。名門としての立ち位置やドジャースとの対比を挙げ、「はしゃぎすぎ」「最低限のノルマ」といった厳しい意見が殺到する事態となった。
ヤンキースは14日（日本時間15日）、敵地でツインズに8-3で勝利。MLB公式インスタグラムが投稿したポストシーズン進出決定の祝勝会の映像では、アーロン・ジャッジ外野手ら主力選手たちが笑顔でシャンパンを浴び合い、歓喜する様子が収められていた。
しかし、常勝軍団としての期待が大きいヤンキースだけに、この姿に違和感を覚えたファンが続出。SNS上は「ドジャースは乾杯しただけだったぞ」「もうワールドシリーズに優勝したつもりでいるのか」「アーロン・ジャッジ、はしゃぎすぎだろ」と、地区優勝や世界一を見据えるべきチームの姿勢を疑問視する声が相次いだ。
この反応は日本のファンも同様で、「地区優勝の可能性がなくなったのかと思った」「こういう所がドジャースと違うな」といった困惑の声が上がっている。念願のワールドシリーズ制覇に向け、まずは第1関門を突破したヤンキース。ファンが求めているのはPS進出の歓喜ではなく、10月の頂点に立つ姿だけのようだ。（Full-Count編集部）