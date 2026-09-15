柴犬「オモチャを洗われた…」干されたぬいぐるみを見上げる姿に反響 「切なさが伝わります」「不満そうなのがかわいすぎ」
「オモチャを洗われた」ーー。
そんなひと言とともに、庭先の光景を収めた写真がXに投稿され、話題になっています。
写っているのは、柴犬の「ツム」ちゃん（6歳・女の子）です。物干しスタンドに取り付けられたピンチハンガーには、色とりどりのぬいぐるみがずらり。洗濯を終え、乾かされているところです。
その真下では、ツムちゃんがぬいぐるみをじっと見上げています。次の一枚では、後ろ足で立ち上がり、干されているぬいぐるみに向かってジャンプ。何とか取ろうとする必死な様子が伝わってきます。
この投稿には3.6万件超のいいねが集まり、
「かわいい（笑）」
「切なさが伝わります」
「不満そうなのかわいすぎます」
「許さないっ！ って声が聞こえる（笑）」
「きれいになったからまたいっぱい遊べるね」
などの声が寄せられました。
夕方になっても気になる！ツムちゃんに渡すとーー
飼い主の、ママさん（@omame_club303）によると、ツムちゃんはふだんから、おもちゃに対する執着心がほかの犬よりも強いのだそう。今回もある程度は予想していたものの、実際の反応はとても印象的だったといいます。
「ジャンプして取ろうとするツムが、とても愛らしかったです」
夕方になり、ぬいぐるみを家の中へ移しても見上げていたため、飼い主さんが一つずつ渡すと「おもちゃ箱に片付けたぬいぐるみたちの匂いを嗅いでいました」と教えてくれました。
ふだんのツムちゃんは、どのような様子なのでしょうか。
「新しいおもちゃは自分のもの。『自分が一番！』と思っていて、やきもち焼きでもあります。散歩の支度を始めるとすぐに察し、隠れて出てこなくなったり、買い物から帰ると、出迎えてくれるかと思いきや、袋に頭を突っ込んで必ず中身をチェックしたりします」
好きなものへの思いが、全身からあふれるツムちゃん。そのまっすぐな個性が、家族の日常をこれからも楽しく彩ってくれそうです。
（まいどなニュース特約・梨木 香奈）