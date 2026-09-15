「オモチャを洗われた」ーー。



【写真】届かない！ 干されたおもちゃへ必死のジャンプ

そんなひと言とともに、庭先の光景を収めた写真がXに投稿され、話題になっています。



写っているのは、柴犬の「ツム」ちゃん（6歳・女の子）です。物干しスタンドに取り付けられたピンチハンガーには、色とりどりのぬいぐるみがずらり。洗濯を終え、乾かされているところです。



その真下では、ツムちゃんがぬいぐるみをじっと見上げています。次の一枚では、後ろ足で立ち上がり、干されているぬいぐるみに向かってジャンプ。何とか取ろうとする必死な様子が伝わってきます。



この投稿には3.6万件超のいいねが集まり、



「かわいい（笑）」

「切なさが伝わります」

「不満そうなのかわいすぎます」

「許さないっ！ って声が聞こえる（笑）」

「きれいになったからまたいっぱい遊べるね」



などの声が寄せられました。



夕方になっても気になる！ツムちゃんに渡すとーー

飼い主の、ママさん（@omame_club303）によると、ツムちゃんはふだんから、おもちゃに対する執着心がほかの犬よりも強いのだそう。今回もある程度は予想していたものの、実際の反応はとても印象的だったといいます。



「ジャンプして取ろうとするツムが、とても愛らしかったです」



夕方になり、ぬいぐるみを家の中へ移しても見上げていたため、飼い主さんが一つずつ渡すと「おもちゃ箱に片付けたぬいぐるみたちの匂いを嗅いでいました」と教えてくれました。



ふだんのツムちゃんは、どのような様子なのでしょうか。



「新しいおもちゃは自分のもの。『自分が一番！』と思っていて、やきもち焼きでもあります。散歩の支度を始めるとすぐに察し、隠れて出てこなくなったり、買い物から帰ると、出迎えてくれるかと思いきや、袋に頭を突っ込んで必ず中身をチェックしたりします」



好きなものへの思いが、全身からあふれるツムちゃん。そのまっすぐな個性が、家族の日常をこれからも楽しく彩ってくれそうです。



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）