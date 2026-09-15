◇イングランド・プレミアリーグ リーズ4-1ニューカッスル（2026年9月21日 英国・リーズ）

リーズの日本代表MF田中碧がホームのニューカッスル戦で先制のオウンゴールを誘発し、4-1の快勝に貢献した。

プレミアリーグで2試合連続の先発を果たすと、前半32分に左から折り返しを受け、ペナルティーエリア手前から右足で鋭いシュート。ボールは相手選手2人に当たってピンボールのように次々とコースを変え、ゴール右に吸い込まれた。田中は膝からスライディングして喜びを表現し、駆け寄ってきたチームメートも祝福。記録はオウンゴールとなったものの、満員の3万6993人が観戦したスタンドから「エーオー（AO）」コールを浴びた。

田中は4-0の後半27分まで出場。地元メディア「ヨークシャー・イブニング・ポスト」ではチーム最高に並ぶ9点の高評価で「ハイプレスをかけてくる相手に対しても非常に正確。ピッチくまなく動き回った。シュートが2度方向が変わってオウンゴールと判定されたが、田中はゴールに完全に値する働きだった。リズムに乗っている時の彼のプレーを見るのは本当に楽しい。交代する際には大歓声が沸き起こるほどの素晴らしいパフォーマンスだった」と絶賛した。田中は1-1で引き分けた前節5日のブライトン戦でもプレミアリーグ初アシストを記録するなど存在感を示し、2戦連続の活躍で先発定着に向けてアピールを続けている。

2勝2分けで勝ち点8としたチームは前節9位から3位に浮上。4戦全勝発進の首位アーセナル、2位マンチェスターCに続く好位置につけている。